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ألمانيا تطرد 4 دبلوماسيين من السفارة الروسية
الاثنين 26 مارس 2018 - 13:55
قررت ألمانيا طرد 4 دبلوماسيين روس على خلفية اتهام روسيا من قبل بريطانيا بالوقوف وراء تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال، وابنته، بغاز الأعصاب في مدينة سالزبري البريطانية.
صحيفة "بيلد" الألمانية ذكرت، استنادا إلى مسؤول في الحكومة الألمانية، أن "هناك خططا لطرد دبلوماسيين روس من ألمانيا. لكن من المنتظر أن يكون ذلك قرارا مشتركا من عدة دول أوروبية"، بينما أكدت وكالة الأنباء الألمانية الخبر.