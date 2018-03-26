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الرئيسية | خارج الحدود | علماء السعودية: صواريخ الحوثي "إجرام إيراني"

علماء السعودية: صواريخ الحوثي "إجرام إيراني"

علماء السعودية: صواريخ الحوثي "إجرام إيراني"
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 26 مارس 2018 - 17:50

أكدت هيئة كبار العلماء السعودية أن إطلاق جماعة الحوثي الصواريخ الباليستية على السكان بعشوائية يؤكد "الطبيعة الإجرامية للجماعة والنظام الايراني الذي يقف خلفها".

وأعربت هيئة كبار العلماء السعودية عن إدانتها واستنكارها بشدة العبث الحوثي الذي استهدف المملكة العربية السعودية بهجمات صاروخية باليستية، تم اعتراضها وتدميرها من قوات الدفاع الجوي السعودي.

الهيئة، في بيان لها، قالت: "إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان، بعشوائية وعبثية، يؤكد الطبيعة الإجرامية لجماعة الحوثي الإرهابية ومن يقف خلفها، كنظام إيران، وتهدد الأمن الإقليمي والدولي".

ودعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء العالم الإسلامي، ولا سيما مؤسسات إفتائه والعلماء، إلى "إدانة هذا العمل العدواني العشوائي من قبل جماعة الحوثي، المدعومة من إيران التي تزود هذه الجماعة الإرهابية بقدرات نوعية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الواقعي الاثنين 26 مارس 2018 - 18:23
يعني تهاجمهم في عقر دارهم بشكل يومي و تقتل منهم ما تشاء و حين يردون عليك بصاروخ تتفاجأ و تعتبره اجراما.و هل كنت تنتظر من الحوثيين ان يبعثو باقة ورود .انتم في حرب فمن الطبيعي ان يتبادلو معكم القصف و ان يستعينو بالشيطان و ليس ايران فقط.يبدو ان الصدمة كانت قوية و الهلع اصاب السعوديين .ان هنا لا ادافع عن الحوثي لكن احلل حربا
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