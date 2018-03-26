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كُتّاب وآراء
علماء السعودية: صواريخ الحوثي "إجرام إيراني"
أكدت هيئة كبار العلماء السعودية أن إطلاق جماعة الحوثي الصواريخ الباليستية على السكان بعشوائية يؤكد "الطبيعة الإجرامية للجماعة والنظام الايراني الذي يقف خلفها".
وأعربت هيئة كبار العلماء السعودية عن إدانتها واستنكارها بشدة العبث الحوثي الذي استهدف المملكة العربية السعودية بهجمات صاروخية باليستية، تم اعتراضها وتدميرها من قوات الدفاع الجوي السعودي.
الهيئة، في بيان لها، قالت: "إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان، بعشوائية وعبثية، يؤكد الطبيعة الإجرامية لجماعة الحوثي الإرهابية ومن يقف خلفها، كنظام إيران، وتهدد الأمن الإقليمي والدولي".
ودعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء العالم الإسلامي، ولا سيما مؤسسات إفتائه والعلماء، إلى "إدانة هذا العمل العدواني العشوائي من قبل جماعة الحوثي، المدعومة من إيران التي تزود هذه الجماعة الإرهابية بقدرات نوعية".