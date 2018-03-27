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كُتّاب وآراء
أوروبا تُدخل نظام طوارئ جديد على السيارات
يستعد الاتحاد الأوروبي، للبدء باستخدام نظام مساعدة في المركبات الجديدة اعتبارا من 31 مارس، يقوم بالاتصال الأوتوماتيكي بخدمة الطوارئ في حالات وقوع حوادث.
وكان البرلمان الأوروبي صادق في 2015، على النظام الجديد الذي يحمل اسم "eCall"، أعدته المفوضية الأوروبية، وسيكون استخدامه إجباريا في كافة المركبات.
ومن المقرر تطبيق النظام الجديد في السيارات الجديدة الصغيرة والشاحنات التي ستنزل الشوارع في دول الاتحاد الأوروبي.
ويوفر النظام الجديد، الاتصال بخدمة الطوارئ بشكل أوتوماتيكي في حال وقوع حوادث للسيارات، كما أنه يرسل بيانات مكان الحادث إلى أقرب مركز طوارئ، إذا كان الشخص داخل السيارة غير قادر على الكلام، ما يؤمن وصولا سريعا لفرق الطوارئ.