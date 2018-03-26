إيسلندا تتضامن مع بريطانيا بمقاطعة المونديال

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت ايسلندا عن مقاطعة ساستها لبطولة كأس العالم لكرة القدم المزمع إقامتها في روسيا الصيف المقبل، وذلك احتجاجا على واقعة تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الايسلندية، مساء الاثنين، عن إرجاء مؤقت لكل المحادثات الثنائية رفيعة المستوى، مضيفة أن ايسلندا تبدي بذلك تضامنها مع بريطانيا.

يذكر أنه على العكس من العديد من الدول التي طردت دبلوماسيين روسا، فإن ايسلندا لم تحذ هذا الحذو.

واتهمت بريطانيا روسيا بالمسؤولية عن تسميم سكريبال وابنته ، فيما تنفي موسكو أي مسؤولية عن ذلك ، وتبادلت الدولتان طرد دبلوماسيين .

وفي خطوة دعم لموقف بريطانيا، أعلن عدد من الدول الاعضاء في حلف شمال الاطلسي والاتحاد الاوروبي عن طرد دبلوماسيين روس.

من جانبها، اعلنت روسيا اعتزامها الرد على تلك الخطوة.