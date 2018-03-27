24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:1913:3817:0419:4821:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. "أمستردام المغرب" .. شوارع تارودانت تضيق بآلاف الدراجات الهوائية (5.00)

  2. "الجيش الملكي" يفكر في الاستعانة بخدمات عموتة (5.00)

  3. تأخر تقرير العثماني وجطو يُسقط "وكالات الاستثمار" في الانتظار (5.00)

  4. "الإرْث" كمُشْكلة زائفة لإخْفاء واقع اللَّامُساواة الهَيْكليّة! (5.00)

  5. سحر الطبيعة يخفي معاناة قرى على ضفاف بحيرة سد الوحدة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | البيت الأبيض ينفي اتهامات ممثلة إباحية لترامب

البيت الأبيض ينفي اتهامات ممثلة إباحية لترامب

البيت الأبيض ينفي اتهامات ممثلة إباحية لترامب
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 27 مارس 2018 - 00:19

قال المتحدث باسم البيت الأبيض راج شاه، الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يصدق أي من المزاعم، التي قدمتها ممثلة الأفلام الاباحية ستورمي دانيلز خلال مقابلة تلفزيونية..

وأضاف شاه إن ذلك يتضمن مزاعم دانيلز بأن رجلاً اقترب منها في موقف سيارات في لاس فيغاس في عام، 2011 وأخبرها: "دعي ترامب وشأنه، انسى القصة".

وقالت دانيلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، إن الرجل نظر أيضا إلى ابنتها الرضيعة، التي كانت في سيارتها، وقال: "هذه فتاة صغيرة جميلة. سيكون من العار أن يحدث شيء لأمها".

وامتنع المتحدث عن القول ما إذا كان ترامب قد شاهد المقابلة، التي أذيعت يوم الأحد، (60 دقيقة)، لكنه قال إنه "نفى هذه المزاعم بقوة وبشكل واضح ومستمر".

وقالت ممثلة الافلام الإباحية خلال المقابلة إن مبلغ قدره 130 ألف دولار حصلت عليه من محامي ترامب، كان مقابل شراء صمتها حول علاقة، تقول إنها كانت مع ترامب في بداية عام 2006.

ووقعت اتفاقية عدم الإفصاح عن ذلك قبل 11 يوما من الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.