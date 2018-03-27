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كُتّاب وآراء
البيت الأبيض ينفي اتهامات ممثلة إباحية لترامب
قال المتحدث باسم البيت الأبيض راج شاه، الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يصدق أي من المزاعم، التي قدمتها ممثلة الأفلام الاباحية ستورمي دانيلز خلال مقابلة تلفزيونية..
وأضاف شاه إن ذلك يتضمن مزاعم دانيلز بأن رجلاً اقترب منها في موقف سيارات في لاس فيغاس في عام، 2011 وأخبرها: "دعي ترامب وشأنه، انسى القصة".
وقالت دانيلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، إن الرجل نظر أيضا إلى ابنتها الرضيعة، التي كانت في سيارتها، وقال: "هذه فتاة صغيرة جميلة. سيكون من العار أن يحدث شيء لأمها".
وامتنع المتحدث عن القول ما إذا كان ترامب قد شاهد المقابلة، التي أذيعت يوم الأحد، (60 دقيقة)، لكنه قال إنه "نفى هذه المزاعم بقوة وبشكل واضح ومستمر".
وقالت ممثلة الافلام الإباحية خلال المقابلة إن مبلغ قدره 130 ألف دولار حصلت عليه من محامي ترامب، كان مقابل شراء صمتها حول علاقة، تقول إنها كانت مع ترامب في بداية عام 2006.
ووقعت اتفاقية عدم الإفصاح عن ذلك قبل 11 يوما من الانتخابات الرئاسية لعام 2016.