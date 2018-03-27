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كُتّاب وآراء
هيئة الانتخابات بمصر: دعوات المقاطعة غير مؤثرة
اعتبرت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أن الدعوات التي أطلقتها المعارضة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، التي بدأت الاثنين وتستمر حتى يوم غد الأربعاء، لن تؤثر على حجم المشاركة.
وقال المتحدث باسم الهيئة الحكومية التي تراقب الانتخابات محمود الشريف خلال مؤتمر صحفي عقب إغلاق لجان الاقتراع في الساعة 09.00 ت م (19.00 ت ج)، إن عملية التصويت جرت بصورة طبيعية وبإقبال من الناخبين في اليوم الأول.
وأعرب الشريف عن قناعته بأن الدعوات للمقاطعة التي وجهتها المعارضة الضعيفة عقب انسحاب مرشحها لن يكون لها تأثير، لكن "لا يمكن قول ذلك منذ اليوم الأول".
وأضاف "الإجابة عند المصريين" على هذه الدعوات.
بالمثل، لم يكشف الشريف عن نسبة الإقبال في أول أيام الانتخابات، لكنه قال إن النسبة "ستتغير"، قبل أن يعود ويبرز ارتفاع حجم المشاركة في شبه جزيرة سيناء حيث ينفذ الجيش المصري منذ فبرايرالماضي عملية ضد الجماعات المتطرفة ومناطق حدودية أخرى.
وأوضح المتحدث أيضا أن تدفق الناخبين على اللجان "رسالة ضد الإرهاب" ويعبر عن "الحب تجاه الوطن" من جانب المواطنين الذين دعاهم لمواصلة الإدلاء بصوتهم.
كما أشار إلى أنه جرى التعامل بأسرع صورة ممكنة مع مئات الشكاوى وطلبات المعلومات.
يذكر أن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي مرشح بقوة للفوز والحصول على فترة ولاية ثانية، على حساب منافسه الوحيد والمجهول موسى مصطفى موسى.