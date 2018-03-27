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كُتّاب وآراء
الجيش التركي يقتل عشرات من المتمردين الأكراد
لقي ما لا يقل عن 54 من عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي يمثل حركة التمرد في تركيا، مصرعهم في هجمات للجيش التركي سواء على أراضي البلاد أو بشمال العراق، حسبما أفادت صحيفة "حرييت" المحلية.
وأعلنت حكومة محافظة هاتاي، الواقعة في جنوب تركيا، مقتل 11 من عناصر "حزب العمال الكردستاني" في هجمات للقوات المسلحة بمنطقة جبلية.
ولقي متمردان آخران على الأقل حتفهما في مواجهات اندلعت عندما توجهت قوات الأمن للاشتباك مع مجموعة كانت تعتزم تنفيذ هجوم في محافظة تونجلي.
ومن جانبها، أعلنت هيئة أركان حرب الجيش التركي مقتل 41 عنصرا محتملا من التنظيم نفسه في هجوم جوي شمالي العراق؛ ووقع القصف في منطقة جبل قنديل.