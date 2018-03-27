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كُتّاب وآراء
ألمانيا تخطط للحصول على مقعد في مجلس الأمن
توجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى نيويورك من أجل الترويج لدى الأمم المتحدة للحصول على مقعد لألمانيا في مجلس الأمن الدولي.
ويلتقي ماس الأربعاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وسفراء المنظمة لعدة دول.
يشار إلى أن انتخاب الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن سيجري في الثامن من يونيو القادم.
وإلى جانب ألمانيا، تسعى بلجيكا وإسرائيل للحصول على كلا المقعدين المخصصين لمجموعة الدول الغربية في مجلس الأمن.
وترشح ألمانيا نفسها كل ثمانية أعوام للحصول على هذا المقعد، وكانت قد نجحت في ذلك آخر مرة في عام 2011/2012.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي تأسس "من أجل الحفاظ على السلام العالمي والأمن العالمي" ويحاول الإسهام في التغلب على الأزمات والنزاعات عن طريق إصدار قرارات.