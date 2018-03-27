الملك سلمان يؤكد التصدي للمس بأمن السعودية

هسبريس - متابعة

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تصدي المملكة بكل حزم لأي محاولات عدائية تستهدف أمنها، وذلك بعد يومين من إطلاق الحوثيين في اليمن صواريخ بالستية نحو مدن سعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الملك أكد خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء في الرياض "تصدي المملكة بكل حزم لأي محاولات عدائية تستهدف أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها".

ونقلت الوكالة عن وزير الدولة وزير الثقافة والإعلام بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد القول إن مجلس الوزراء "ثمن نجاح وكفاءة قدرات قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض وتدمير الصواريخ البالستية التي تطلق بطريقة عشوائية وعبثية من الأراضي اليمنية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في المملكة".

وأكد أن "هذا العدوان الإجرامي من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الحوثيين في تحد واضح لقراري الأمم المتحدة 2216 و 2231، ويبين الدور التدميري الذي تلعبه إيران في اليمن من خلال تهريب الصواريخ للميليشيات الإرهابية لاستخدامها ضد المدنيين في اليمن والمملكة".

وكانت السعودية هددت أمس بأنها تحتفظ بحق الرد "في الوقت والمكان المناسبين" على إيران.