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الرئيسية | خارج الحدود | الملك سلمان يؤكد التصدي للمس بأمن السعودية

الملك سلمان يؤكد التصدي للمس بأمن السعودية

الملك سلمان يؤكد التصدي للمس بأمن السعودية
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 27 مارس 2018 - 17:40

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تصدي المملكة بكل حزم لأي محاولات عدائية تستهدف أمنها، وذلك بعد يومين من إطلاق الحوثيين في اليمن صواريخ بالستية نحو مدن سعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الملك أكد خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء في الرياض "تصدي المملكة بكل حزم لأي محاولات عدائية تستهدف أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها".

ونقلت الوكالة عن وزير الدولة وزير الثقافة والإعلام بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد القول إن مجلس الوزراء "ثمن نجاح وكفاءة قدرات قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض وتدمير الصواريخ البالستية التي تطلق بطريقة عشوائية وعبثية من الأراضي اليمنية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في المملكة".

وأكد أن "هذا العدوان الإجرامي من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الحوثيين في تحد واضح لقراري الأمم المتحدة 2216 و 2231، ويبين الدور التدميري الذي تلعبه إيران في اليمن من خلال تهريب الصواريخ للميليشيات الإرهابية لاستخدامها ضد المدنيين في اليمن والمملكة".

وكانت السعودية هددت أمس بأنها تحتفظ بحق الرد "في الوقت والمكان المناسبين" على إيران.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - rachida الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:39
وماذا تقول سوريا العزيزة بلد العروبة عن الصواريخ وكل الاسلحة والكيماوي اليس هذا بدعم من اسراءيل وامريكا وفرنسا وانجلترا والمانيا ؟ ماذا تقولون عن الصوراريخ التي دمرت اليمن بشجرها وحجرها وبشرها ؟ من يدعم كل هذا هل هي ايران ؟ اتقوا الله يا عباد الله الغرب يدمرنا بايديكم وبنفطكم . السعودية عليها ان تجمع شمل الامة لا تمزيقها لقد سءكنا حروبكم دعونا نعيش فلقد بلغ السيل الزبى .
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2 - عبدو الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:43
دارو السعودية بحال العراق دار الحرب مع ايران ثمانيات السنوات وبعدما استولا على لكويت خربوه اما تنهكوا في السعودية وتيدعموها على اليمن هق ايران وبعد االه يحفظ يقسموها على طريقتهم المعروفة باش يتهناو على العالم العربي
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