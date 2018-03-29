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الرئيسية | خارج الحدود | دول تصدير النفط: لا استقرار للأسعار دون العراق

دول تصدير النفط: لا استقرار للأسعار دون العراق

دول تصدير النفط: لا استقرار للأسعار دون العراق
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 29 مارس 2018 - 01:27

أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، محمد باركيندو،أنه لا يمكن أن تستقر أسعار النفط الخام وفق قرار خفض الإنتاج بدون العراق.

وقال باركيندو، في تصريحات عقب لقاء عقده مع وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي ببغداد، إن "العراق يمثل ثاني أكبر منتج للنفط داخل المنظمة، وبدونه لا يمكن أن يحدث الاستقرار".

وأضاف باركيندو: "الدور الذي لعبه العراق كان إيجابيا ومهما، وساعد في استقرار السوق النفطية"، وزاد الأمين العام أن "قرارات أوبك ساهمت في إيقاف تدهور أسعار النفط".

وكان الأعضاء في (أوبك) ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، قد بدؤوا خفض إنتاجهم بنحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ مطلع 2017، وإلى غاية دجنبر المقبل.

ويعتبر العراق ثاني أكبر منتج في (أوبك) بـ 4.4 ملايين برميل يوميا، وفق أرقام المنظمة الخاصة بشهر فبراير الماضي.

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