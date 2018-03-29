24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:50
|07:17
|13:37
|17:04
|19:49
|21:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- فرص واعدة تنتظر الاستثمار في "تأجير النحل"
- مدرب منتخب ألمانيا يستبعد تدريب بايرن ميونيخ
- باحثون يرصدون جراثيم في ألعاب الأطفال المطاطية
- ممثلون مغاربة ينفضون هموم "أب الفنون" ويعيدون الألق إلى المسرح
- مندوبية التخطيط تتوقع استقرار تجارة الجملة
أسعار الخضر تدفع البيضاويين إلى تخفيض الاستهلاك تفاديا للغلاء (5.00)
الدرك الملكي يعتقل الشاب الذي حاول اغتصاب تلميذة في الرحامنة (5.00)
- خمسة مشاهد من محاولة اغتصاب شاب لفتاة وسط الشارع العام - (237)
- الدرك الملكي يعتقل الشاب الذي حاول اغتصاب تلميذة في الرحامنة - (147)
- مصر تبتر خارِطة المغرب من صحرائه في البطولة العربية للسباحة - (63)
- الرئيس الجزائري يدعم ملف المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2026 - (61)
- ملايين الدولارات وآلاف مناصب الشغل مداخيل المونديال بالمملكة - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
دول تصدير النفط: لا استقرار للأسعار دون العراق
أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، محمد باركيندو،أنه لا يمكن أن تستقر أسعار النفط الخام وفق قرار خفض الإنتاج بدون العراق.
وقال باركيندو، في تصريحات عقب لقاء عقده مع وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي ببغداد، إن "العراق يمثل ثاني أكبر منتج للنفط داخل المنظمة، وبدونه لا يمكن أن يحدث الاستقرار".
وأضاف باركيندو: "الدور الذي لعبه العراق كان إيجابيا ومهما، وساعد في استقرار السوق النفطية"، وزاد الأمين العام أن "قرارات أوبك ساهمت في إيقاف تدهور أسعار النفط".
وكان الأعضاء في (أوبك) ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، قد بدؤوا خفض إنتاجهم بنحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ مطلع 2017، وإلى غاية دجنبر المقبل.
ويعتبر العراق ثاني أكبر منتج في (أوبك) بـ 4.4 ملايين برميل يوميا، وفق أرقام المنظمة الخاصة بشهر فبراير الماضي.