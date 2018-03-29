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الرئيسية | خارج الحدود | ألمانيا ترصد زيادة عدد طالبي اللجوء الأتراك

ألمانيا ترصد زيادة عدد طالبي اللجوء الأتراك

ألمانيا ترصد زيادة عدد طالبي اللجوء الأتراك
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 29 مارس 2018 - 02:55

رصد المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين استمرار زيادة عدد طالبي اللجوء القادمين من تركيا.

وأوضح المكتب، في بيانات، أنه سجل في عام 2016 الذي شهد محاولة الانقلاب في تركيا 5742 طلب لجوء من أتراك، وفي عام 2017 زاد العدد إلى 8483 طلبا.

وأضاف المكتب إلى أن عدد طالبي اللجوء الأتراك خلال أول شهرين في عام 2018 بلغ 1429، ويزيد هذا العدد على ما تم رصده خلال الشهرين ذاتهما من العام الماضي بإجمالي 300 شخص تقريبا.

وأشار المكتب إلى أن معدل حصول الأتراك على حماية في ألمانيا زاد أيضا، حيث تم البت في 42.3 بالمئة من الطلبات خلال أول شهرين من عام 2018 بالإيجاب، لافتا إلى أنه تم تأسيس شبكات للقادمين الجدد حاليا في كثير من المدن الألمانية.

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