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كُتّاب وآراء
نشر التطرف يسقط "إيطاليّا مغربيا" بمدينة تورينو
قالت شرطة مكافحة الإرهاب بإيطاليا، اليوم الأربعاء، إنها اعتقلت إيطاليا من أصل مغربي للاشتباه في دعمه لتنظيم "الدولة الإسلامية".
وأوضحت الشرطة، في بيان لها ، أن قوات الأمن ألقت القبض على "م.ح"، البالغ من العمر 23 سنة، في مدينة تورينو شمال البلاد.
وذكرت الشرطة أن المشتبه فيه حكم عليه، عام 2015، بالسجن لمدة سنتين مع إيقاف التنفيذ بتهمة "التحريض على الإرهاب" عبر موقع إلكتروني يديره، كما أنه "أشاد بتنظيم الدولة الإسلامية وببعض الهجمات، التي نفذها التنظيم أو مؤيدوه، في أوروبا".
ويندرج اعتقال الإيطالي ذو الأصل المغربي نفسه في إطار عملية أمنية لمكافحة الإرهاب بالعديد من المدن الإيطالية، شملت أجانب وإيطاليين يشتبه في نشرهم أفكارا متطرفة.