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الرئيسية | خارج الحدود | انفجار يقتل شخصين في ميناء "ليفورنو" الإيطالي

انفجار يقتل شخصين في ميناء "ليفورنو" الإيطالي

انفجار يقتل شخصين في ميناء "ليفورنو" الإيطالي
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 28 مارس 2018 - 14:48

قالت وكالة الأنباء الإيطالية "انسا"، اليوم الأربعاء، إن عاملين قتلا، وثالث تلقى إصابات خطيرة، إثر وقوع انفجار بميناء ليفورنو الصناعي؛ وسط إيطاليا.

وقد وقع الانفجار بعد فترة قصيرة من منتصف النهار، وذلك حين كان العمال يقومون بأعمال صيانة في خزان غاز قابل للاشتعال جرى تفريغه حديثا.

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