الالتحاق بـ"حزب الله العراقي" يقود إلى السجون

هسبريس ـ مُتابعة

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية حكما بالسجن لمدة 22 و25 عاما بحق سعوديين اثنين ،والمنع من السفر لمدتين مماثلتين، إثر أدانتهما بالانضمام إلى "حزب الله العراق"، والالتحاق بمعسكراته في إيران والعراق، وتدريبهما على فك وتركيب واستخدام الأسلحة والمتفجرات والقنابل.

وأفادت المحكمة، في بيان لها، أن هدف المتهمين كان القيام بأعمال إرهابية داخل المملكة، وإحداث الفوضى وزعزعة الأمن الداخلي بها تنفيذا لتوجيهات مسؤولي الحزب الارهابي واستعدادهما للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة.

وأضاف البيان أن المتهمين قد قاما بالتواصل مع أحد الأشخاص المشبوهين في إيران وزوداه بمعلومات تتعلق بخط أنابيب النفط الرابط بين محافظة بقيق وينبع. واوضح أن المحكمة رفضت طلب المدعي العام بتطبيق حكم الاعدام علي المتهمين لأنها لم تر ما يوجب ذلك.