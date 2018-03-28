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كُتّاب وآراء
غرامات مالية لمقاطعي انتخابات الرئاسة المصرية
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر أنه سيتم تطبيق غرامة بقيمة 500 جنيه مصري، بموجب القانون، على من لم يشارك فى الانتخابات الرئاسية ، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ) بيانا للهيئة جاء فيه أنه سيتم "تطبيق نص المادة (43) من القانون رقم 22، لسنة 2014، في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، التي تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية".
وأضاف البيان أن "الانتخاب واجب وطني باعتبار أنه يسهم في صناعة مستقبل مصر وتقرير مصيرها في المرحلة المقبلة".
وقد دعت المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات على اعتبار أنها غير ديمقراطية ولا تحظى بضمانات، عقب اعتقال أو الضغط على عدة مرشحين للحيلولة دون خوضهم السباق الرئاسي، بينما حاولت جميع الهيئات الرسمية تشجيع المشاركة في الانتخابات. ويحق لنحو 60 مليون مصري التصويت من قرابة 100 مليون نسمة.
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تعليقات الزوّار (10)
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