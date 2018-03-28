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الرئيسية | خارج الحدود | غرامات مالية لمقاطعي انتخابات الرئاسة المصرية

غرامات مالية لمقاطعي انتخابات الرئاسة المصرية

غرامات مالية لمقاطعي انتخابات الرئاسة المصرية
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 28 مارس 2018 - 20:50

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر أنه سيتم تطبيق غرامة بقيمة 500 جنيه مصري، بموجب القانون، على من لم يشارك فى الانتخابات الرئاسية ، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ) بيانا للهيئة جاء فيه أنه سيتم "تطبيق نص المادة (43) من القانون رقم 22، لسنة 2014، في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، التي تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية".

وأضاف البيان أن "الانتخاب واجب وطني باعتبار أنه يسهم في صناعة مستقبل مصر وتقرير مصيرها في المرحلة المقبلة".

وقد دعت المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات على اعتبار أنها غير ديمقراطية ولا تحظى بضمانات، عقب اعتقال أو الضغط على عدة مرشحين للحيلولة دون خوضهم السباق الرئاسي، بينما حاولت جميع الهيئات الرسمية تشجيع المشاركة في الانتخابات. ويحق لنحو 60 مليون مصري التصويت من قرابة 100 مليون نسمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - الغربي الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:03
هذا يسمى اغتصاب عسكري في حلة مدني لحرية الشخص في ابداء رايه ولو بالصمت .. ..
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2 - كريم الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:05
أول مرة أسمع أن هناك عقوبة مالية على من يرفض الذهاب للتصويت ،قمة التخلف.
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29
3 - Younes-Painter الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:06
باسم الله الرحمن الرحيم: ("فاستخف قومه فاطاعوه"). هذا عن فرعون زمن النبي موسى عليه السلام، اما الفراعنة اللذي اتوا من بعده و مازالو يحكموننا استخفونا فاطعناهم (الا من رحم ربي)
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14
4 - يوم الحساب الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:09
رحمة الله تعالى عليك يامصر فهذه هي الديكتاتورية لاتنتظروا خيرا من السيسي
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5 - حاجي الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:13
اين هي الانتخابات اصلا .ان لم تستحي فافعل ماشئت
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6 - aziz الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:14
على أساس أن التصويت فعلا سيغير من الوضع شيء. لن تقوم لمصر قائمة ما دام البلحة رأس عظم الأفوكا الإنقلابي السيسي في الحكم.
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7 - fik fik الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:16
هادي هيا النكتة ديال تا مال مك مزغب .... يعني واكل واكل العصى...
لا حول ولا قوة إلا بالعلي القدير...
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8 - aziz الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:32
تطبيق الغرامات يجب أن يكون مقرونا بانتخابات نزيهة" 100 بال100" وهذا لا ينطبق على "بلد السيسي" مهزلة في القرن21 !!!!!!!!!!!
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9 - seddam الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:34
لقد سبق للكاتب الأول لما تبقى من الاتحاد الإشتراكي إدريس لشكر أن طلب بسن قانون يغرم مقاطعي الإنتخابات في المغرب 500 درهم.
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10 - من المهجر الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:01
لقد ابتلي الشعب المصري بما لا يطيق ، فقد نكل به وكلاء بنو صهيون تنكيلا شديدا جعلهم يصرحوا بأنهم مستعدون للحس تراب الأقدام وقد لحسوه وربما هم يلحسون ما لم يمكن تصوره ولا يخطر على بال لحاس، قتل فيهم عزة النفس وكتب عليهم الذلة والمسكنة، (إذا كان الإستبداد قضاء واقع فمقاومته قدر محتوم).
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