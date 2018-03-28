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الرئيسية | خارج الحدود | روسيا تتهم البريطانيين بتسميم الجاسوس سكريبال

روسيا تتهم البريطانيين بتسميم الجاسوس سكريبال

روسيا تتهم البريطانيين بتسميم الجاسوس سكريبال
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:35

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الحكومة البريطانية نفذت هجوما بسلاح كيماوي ضد الجاسوس الروسي السابق، الذي تحول إلى عميل مزدوج في جنوب إنجلترا أوائل هذا الشهر.

وكان الهجوم قد دمر العلاقات المتوترة بالفعل بين روسيا والغرب، حيث أعلنت أكثر من 20 دولة غربية هذا الاسبوع أنها ستطرد دبلوماسيين روس.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن "تحليلا لجميع الملابسات يكشف لامبالاة من قبل السلطات البريطانية في التعرف على الدوافع الحقيقية والعثور على مرتكبي الجريمة".

وأضافت: "هذا يدفعنا إلى فكرة التورط المحتمل فيها(الجريمة) من قبل الاجهزة الخاصة البريطانية".

ويرقد الجاسوس السابق سيرجي سكريبال، وابنته يوليا، في المستشفى في حالة خطيرة، لكن مستقرة.. وكانا قد تم العثور عليهما فاقدي الوعي في مدينة سالزبرج أوائل مارس الجاري.

وتابع البيان "أظهرت السلطات البريطانية بشكل منهجي قصورا حيال ضمان أمن المواطنين الروس في أراضيها (البريطانية).

وذكر البيان "الامثلة الصارخة لذلك تشمل تسميم الموظف الروسي السابق في جهاز الامن الفدرالي الروسي (إف.إس.بي)، إيه ليتفينينكو ووفاة وسط ظروف غير مفسرة لرجلي الاعمال الروسيين، بي.باتاركاتسيشفيلي وإيه.بيريبيليشني والانتحار الغامض لرجل الاعمال بي.بيريزوفسكي وشنق شريكه التجاري إن.جلوشكوف وأخيرا محاولة اغتيال سيرجي.سكريبال ويوليا.سكريبال" حسب البيان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - hicham الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:50
عندما تزأر الأسود بينها
خليك بعيد يا. خروف
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2 - الرأي المحايد الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:56
الحرب الباردة بين وارسو و الناتو باردة عليهم لكنها نار موقدة تلتهم الوطن العربي بسبب الحروب بالوكالة القائمة على أراضينا مثال سوريا و ليبيا و بسبب دعم الطغاة الداعمين لمصالح كل منهم من المحيط إلى الخليج.
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3 - tangerois الأربعاء 28 مارس 2018 - 21:58
Vous avez raison les occidentaux mènent leur politique en utilisant tous les moyens comme les attentats en France comme par hasard le président baisse dans les sondages, un attentat !!! ...juste une question,pourquoi jamais des terroristes Algériens toujours des marocains???Parce que le gouvernement algérien va exiger des preuves que les services secrets français seront incapables de fournir mais l'état marocain est complice, on est des moins que rien pour les français alors ils nous utilisent
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