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كُتّاب وآراء
روسيا تتهم البريطانيين بتسميم الجاسوس سكريبال
ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الحكومة البريطانية نفذت هجوما بسلاح كيماوي ضد الجاسوس الروسي السابق، الذي تحول إلى عميل مزدوج في جنوب إنجلترا أوائل هذا الشهر.
وكان الهجوم قد دمر العلاقات المتوترة بالفعل بين روسيا والغرب، حيث أعلنت أكثر من 20 دولة غربية هذا الاسبوع أنها ستطرد دبلوماسيين روس.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن "تحليلا لجميع الملابسات يكشف لامبالاة من قبل السلطات البريطانية في التعرف على الدوافع الحقيقية والعثور على مرتكبي الجريمة".
وأضافت: "هذا يدفعنا إلى فكرة التورط المحتمل فيها(الجريمة) من قبل الاجهزة الخاصة البريطانية".
ويرقد الجاسوس السابق سيرجي سكريبال، وابنته يوليا، في المستشفى في حالة خطيرة، لكن مستقرة.. وكانا قد تم العثور عليهما فاقدي الوعي في مدينة سالزبرج أوائل مارس الجاري.
وتابع البيان "أظهرت السلطات البريطانية بشكل منهجي قصورا حيال ضمان أمن المواطنين الروس في أراضيها (البريطانية).
وذكر البيان "الامثلة الصارخة لذلك تشمل تسميم الموظف الروسي السابق في جهاز الامن الفدرالي الروسي (إف.إس.بي)، إيه ليتفينينكو ووفاة وسط ظروف غير مفسرة لرجلي الاعمال الروسيين، بي.باتاركاتسيشفيلي وإيه.بيريبيليشني والانتحار الغامض لرجل الاعمال بي.بيريزوفسكي وشنق شريكه التجاري إن.جلوشكوف وأخيرا محاولة اغتيال سيرجي.سكريبال ويوليا.سكريبال" حسب البيان.
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تعليقات الزوّار (3)
خليك بعيد يا. خروف