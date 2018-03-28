حفيد عمر الشريف يدعم الشباب مثليي الجنس

نيريا جونزاليس*

بات حفيد الممثل المصري العالمي الراحل عمر الشريف ناشطا حقوقيا لمجتمع مثيليي الجنس ومزدوجي الميول والمتحولين، منذ اعترافه بمثليته في عام 2012، وبالرغم من عدم تمكنه من العودة إلى مصر اليوم فهو يطالب شباب هذا المجتمع بـ"التحمل"؛ لأن الأمور "ستتحسن".

وفي مقابلة مع وكالة (إفي) من جوهانسبرج حيث شارك هذا الأسبوع في النسخة الخاصة بمنتدى حقوق الإنسان "أوسلو فريدام فوروم"، يقول عمر الشريف جونيور إنه يتلقى نحو 50 رسالة يوميا من شباب من جميع أنحاء دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتباره أول مرجعية مثلية في العالم العربي.

ويشير عمر الشريف جونيور إلى أن كثيرا منها رسائل شكر لكونه مرجعية لهذا المجتمع، بينما أن البعض الآخر للاستغاثة به لمساعدتهم؛ لكنه حتى اليوم يشعر بأنه "عاجز" أمام هذا النوع من الرسائل.

وأوضح: "لا أستطيع أن أقول لهم أن يعترفوا بمثليتهم؛ لأنني لا يمكن أن أضعهم كمدفع تنطلق منه مبادئي. هم من المحتمل لديهم آباء وأجداد لا يمتلكون خبرات أهلي الذين عملوا في هوليوود. وعليه، أقول لهم أن يتحملوا والنأي بأنفسهم؛ لأن الأمور في وقت ما ستتحسن. دائما ما يحدث ذلك".

ولم تكن هذه الرسائل السبب في تحوله إلى ناشط في حقوق المثليين فحسب؛ بل أيضا ساعدته على تجاوز الأفكار المحبطة والانتحارية التي روادته إزاء ردود الكراهية التي واجهته في مصر عندما اعترف علنا بمثليته وبكونه نصف يهودي.

وذكر: "حقا كنت أعتقد أنه نظرا لحالة البلاد واقتصادها ووضعها الأمني ستكون ملحوظة تاريخية. ما كنت لا أتوقعه هو عندما تكون هناك مشكلات كبرى في بلد وأحيانا تكون مدمرة، تكون الثرثرة أكثر جذبا للأنظار".

وأضاف: "أصبحتُ المادة الرئيسية لأخبار التلفزيون كل ليلة لمدة أسبوع. لم أكن أتوقع ردة الفعل هذه".

ومنذ ذلك الوقت لم يعد إلى مصر ولا حتى لتوديع جده الممثل العالمي عمر الشريف الذي قدم أدوارا لا تنسى في أفلام مثل "لورانس العرب" و"دكتور جيفاجو"، الذي وافته المنية في عام 2015؛ لكنه لا يزال يحافظ على تفاؤله لاعتقاده بأن العالم يسير نحو الشمولية.

وأشار العارض، الذي يحمل الجنسية المصرية والكندية، إلى أنه "يوم ما سأعود إلى الوطن لأنني وطني. وبالنسبة إلي أن تكون وطنيا يعني أن تسلم نفسك بشكل كامل إلى بلدك. ولكن الطريقة الوحيدة التي امتلكها لتسليم نفسي بالكامل هي أن أسلم نفسي على حقيقتها".

وقال عمر الشريف جونيور إن "جميع المصريين يعانون. أهداف مجتمع المثليين ومزدوجي الميول والمتحولين أكثر تواضعا من غيرها في العالم. نريد نفس الأمور مثل البقية: أمان واستقرار اقتصادي والحق في عيش حياتنا بكل بساطة. الآن لا أحد يحظى بذلك".

واعترف عمر الشريف جونيور بمثليته بعد وقت قليل من موجة ثورات ما يسمى "الربيع العربي" في مصر، والتي أسفرت عن فوز "الإخوان المسلمين" بالانتخابات.

وعن ذلك، قال الممثل أيضا والحاصل على تعليم جامعي في العلوم السياسية: "كان لدينا الشغف؛ لكننا افتقرنا للوسائل السياسية في تلك الأوقات لتقديم الأمور على نحو جيد".

واعتبر أن "الطريقة الوحيدة التي كانت متوافرة لإعلاء الأصوات لكي تكون أكثر فعالية كانت تكمن في تحدث الجميع عني".

ومنذ ذلك الوقت، لم تتحسن أوضاع مجتمع المثليين بل تفاقمت.

وفي الأشهر الأخيرة، أٌطلقت حملة قمعية باعتقال العشرات بعد رفع علم ألوان قوس القزح -رمز مجتمع المثليين- خلال حفل موسيقي لفرقة "مشروع ليلى" اللبنانية الذي يحظى مغنيها بصداقة مع عمر الشريف جونيور، بالقاهرة في شتنبر الماضي.

كما أن هناك مشروع قانون لتجريم المثلية الجنسية في البلاد، والتي لا تعتبر حاليا جريمة؛ ولكن تتم ملاحقة المثليين تحت طائلة اتهامات أخرى مثل تهمة "الفسوق".

وأعرب عمر الشريف جونيور عن ثقته في أن هذا القانون لن يتم التصديق عليه، لذلك يشارك في محادثات مع مؤسسات مثل البنك الدولي لمطالبته بسحب استثماراته من البلدان التي لا تضمن مساواة في حقوق مجتمع المثليين مثلما يفعل على سبيل المثال مع حقوق المرأة.