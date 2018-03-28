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الرئيسية | خارج الحدود | إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بمصر

إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بمصر

إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بمصر
هسبريس - وم ع
الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:30

أغلقت مراكز الاقتراع في اليوم الثالث والأخير، من الانتخابات الرئاسية المصرية، على أن تستمر عمليات تصويت الناخبين الذين حضروا إلى اللجان الانتخابية، قبل العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.

ومن المقرر، أن تبدأ الليلة، عمليات فرز الأصوات في 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات المصرية. وتنافس في هذا الاقتراع، على مدى ثلاثة أيام، الرئيس عبد الفتاح السيسي (63 عاما) الذي يطمح لولاية رئاسية ثانية، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى (65 عاما). وأفادت الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن نتيجة الاقتراع سيعلن عنها في الثاني من أبريل المقبل.

وكانت الهيئة قد قررت، اليوم الأربعاء، تمديد عمليات التصويت، في اليوم الأخير، من هذا الاقتراع الرئاسي ساعة وذلك حتى العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت غرينتش).

وعزا محمود الشريف نائب رئيس الهيئة ذلك، في تصريح صحفي، إلى "وجود حشود كبيرة للناخبين أمام لجان الانتخابات نظرا لتوافدهم بأعداد غفيرة في الساعات الأخيرة بسبب سوء الأحوال الجوية في بعض المحافظات".

ودعي نحو 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، إلى الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات وهم إجمالي الناخبين المقيدين في القوائم الانتخابية.

وأشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، و110 آلاف موظف إداري، وسط إجراءات أمنية مشددة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - abdou الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:48
جميل جدا،والف مبروك (لديموقراطية مصر)،هاذا يعني انه سيشرع في فرز النتاءج فورا ،و ليس الا ثلاثة اليام اخرى وسيعرف (الرءيس الفاءز بثقة الشعب ).الكل متحمس و ينتظر بتشويق لمن ستعود رءاسة مصر.
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-11
2 - حماية الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:06
لا توجد إنتخابات حقيقية في مصر فهي عبارة عن مصرية هزلية حتى يستمر التخلف والإستبداد والقمع وحكم العسكر وهذا ما يريده العدو الصهيوني لمصر.
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9
3 - adam الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:21
إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بمصر
ومن المقرر إعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي
الديمقراطية الحاضرة الغائبة في الوطن العربي
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4 - حاتم علي الخميس 29 مارس 2018 - 00:01
انتهت الإنتخابات الديمقراطية في مصر... و يبقى السؤال الأهم الذي حير العالم.... من الفائز ؟؟؟؟ هل هو الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ؟ أم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ؟؟ و أيا كان الفائز منهما!!! هل سيفوز بنسبة 99٪ أو 99.99٪ ؟؟؟؟
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