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الرئيسية | خارج الحدود | السيسي يرأس مصر بتصويت 92 % من الناخبين

السيسي يرأس مصر بتصويت 92 % من الناخبين

السيسي يرأس مصر بتصويت 92 % من الناخبين
هسبريس - إفي
الخميس 29 مارس 2018 - 10:48

كشفت صحيفة (الأهرام) القومية المصرية اليوم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فاز في الانتخابات الرئاسية بحصوله على دعم 92% من الناخبين وسط مشاركة بلغت 42%، بحسب نتائج أولية.

وذكرت الصحيفة أن السيسي حصد نحو 23 مليون صوت من أصل 25 مليون خضعت للفرز، في المقابل حصل منافسه الوحيد موسى مطصفى موسى على 3% فقط من الأصوات.

وقد تكون نسبة المشاركة هذه المرة أدنى من التقديرات المسجلة (بواقع 47%) في انتخابات 2014 التي كانت الأولى التي يفوز فيها السيسي وكانت مصداقيتها مثار تشكيك من جانب المعارضة.

وكان فوز السيسي متوقعا بشكل كبير لأن منافسه الوحيد، الذي يعتبر حليفا للرئيس، لم يشارك خلال الحملة الانتخابية في أي فعاليات وتقريبا لم يقدم أي دعاية للتعريف بنفسه.

ومن المتوقع أن تعلن النتائج النهائية الاثنين المقبل.

وكانت أحزاب المعارضة قد دعت إلى مقاطعة الانتخابات باعتبارها "مسرحية هزلية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - تهنئة من المغرب الخميس 29 مارس 2018 - 11:22
ألف مبروك للرئيس المتميز والمقتدر عبد الفتاح السيسي منقذ مصر من براثن الظلام ومن مؤامرات الداخل والخارج.

مزيدا من التقدم والرفاه والكرامة للشعب المصري الشقيق تحت قيادتكم النيرة.
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-35
2 - ع-ع الخميس 29 مارس 2018 - 11:25
انها مسرحية من المسرحيات المصرية والبطل هنا هو السيسي.كيف لا يفوز ولا منافس له.الله يكون في عون المصريين .لا مصداقية و لا شرعية للرئيس و لا للانتخابات .
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18
3 - أبو ريان من فرنسا الخميس 29 مارس 2018 - 11:31
مهزلة الانتخابات في بلد الفراعنة
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14
4 - Ali الخميس 29 مارس 2018 - 11:35
تبااااااااااااارك الله
هذه هي الانتخابات الرئاسية الحقيقية
لبست متل انتخابات الدول المتقدمة الرئيس يحصل على 30 أو 40 %
كلشي صوت ل ف المستشفى ل ف السجن ل مسافر حتى المعارضة صوتو ل السيد السيسي
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11
5 - Md bihi الخميس 29 مارس 2018 - 11:41
أن إختفى الكومبارس الذين أثثوا ديكور الركح ، أم أن دورهم إنتهى بنهاية مشاهد المسرحية المفبركة ؟ لماما ما تشاهد بطلا ينهزم في آخر فيلم ولو كان من ورق ، وقد عودتنا السينما العالمية على بطولات رامبو وروكي الخيالية وقبلها أبطال أفلام حرب على النازية والمقاومة الفييتنامية وما تلاها من تدخلات أمريكية في جل البؤر ، يرسلون فيها إشارة الجندي الأمريكي الذي لا يقهر . فما السيسي إلا واحدا من أمثال أولائك الأبطال الكرتونيين الذي أوصله الإعلام المأجور إلى الرئاسة غصبا ولو على أشلاء جثث الضحايا ورمي الناضلين الشرفاء في أقبية وزنازن السجون .
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6
6 - عبد الفتاح # السيسي الخميس 29 مارس 2018 - 11:41
فاز السيسي ب 92% و فاز عبد الفتاح ب8% يعني ان عبد الفتاح+ السيسي فاز 100%,وتحيا المخروصة, ورقصني يا جدع.
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15
7 - Fassi الخميس 29 مارس 2018 - 11:42
لماذا لم تجعلوا نسبة التصويت 100 بالمائة؟
الله يعطينا وجوهكم.
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