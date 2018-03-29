24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:50
|07:17
|13:37
|17:04
|19:49
|21:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- السوق البلدي بوزان .. أزبال تلتهم الأسماك ومهنيون يشكون متطفلين
- الاشتراكي الموحد ينتقد تسيير "البيجيدي" لأكادير
- عبارات عنصرية تستهدف مغربيا وتثير جدلا بمليلية
- جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم
- هل أنا من زجاج؟
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السيسي يرأس مصر بتصويت 92 % من الناخبين
كشفت صحيفة (الأهرام) القومية المصرية اليوم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فاز في الانتخابات الرئاسية بحصوله على دعم 92% من الناخبين وسط مشاركة بلغت 42%، بحسب نتائج أولية.
وذكرت الصحيفة أن السيسي حصد نحو 23 مليون صوت من أصل 25 مليون خضعت للفرز، في المقابل حصل منافسه الوحيد موسى مطصفى موسى على 3% فقط من الأصوات.
وقد تكون نسبة المشاركة هذه المرة أدنى من التقديرات المسجلة (بواقع 47%) في انتخابات 2014 التي كانت الأولى التي يفوز فيها السيسي وكانت مصداقيتها مثار تشكيك من جانب المعارضة.
وكان فوز السيسي متوقعا بشكل كبير لأن منافسه الوحيد، الذي يعتبر حليفا للرئيس، لم يشارك خلال الحملة الانتخابية في أي فعاليات وتقريبا لم يقدم أي دعاية للتعريف بنفسه.
ومن المتوقع أن تعلن النتائج النهائية الاثنين المقبل.
وكانت أحزاب المعارضة قد دعت إلى مقاطعة الانتخابات باعتبارها "مسرحية هزلية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
مزيدا من التقدم والرفاه والكرامة للشعب المصري الشقيق تحت قيادتكم النيرة.
هذه هي الانتخابات الرئاسية الحقيقية
لبست متل انتخابات الدول المتقدمة الرئيس يحصل على 30 أو 40 %
كلشي صوت ل ف المستشفى ل ف السجن ل مسافر حتى المعارضة صوتو ل السيد السيسي
الله يعطينا وجوهكم.