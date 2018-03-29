السيسي يرأس مصر بتصويت 92 % من الناخبين

هسبريس - إفي

كشفت صحيفة (الأهرام) القومية المصرية اليوم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فاز في الانتخابات الرئاسية بحصوله على دعم 92% من الناخبين وسط مشاركة بلغت 42%، بحسب نتائج أولية.

وذكرت الصحيفة أن السيسي حصد نحو 23 مليون صوت من أصل 25 مليون خضعت للفرز، في المقابل حصل منافسه الوحيد موسى مطصفى موسى على 3% فقط من الأصوات.

وقد تكون نسبة المشاركة هذه المرة أدنى من التقديرات المسجلة (بواقع 47%) في انتخابات 2014 التي كانت الأولى التي يفوز فيها السيسي وكانت مصداقيتها مثار تشكيك من جانب المعارضة.

وكان فوز السيسي متوقعا بشكل كبير لأن منافسه الوحيد، الذي يعتبر حليفا للرئيس، لم يشارك خلال الحملة الانتخابية في أي فعاليات وتقريبا لم يقدم أي دعاية للتعريف بنفسه.

ومن المتوقع أن تعلن النتائج النهائية الاثنين المقبل.

وكانت أحزاب المعارضة قد دعت إلى مقاطعة الانتخابات باعتبارها "مسرحية هزلية".