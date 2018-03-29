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كُتّاب وآراء
سائق يحاول دهس جنود في جنوب فرنسا
ذكرت السلطات ووسائل الاعلام المحلية، إن سائقا حاول دهس جنود كانوا يمارسون رياضة الركض قرب مدينة جرينوبل الفرنسية، اليوم الخميس.
وأفادت السلطات في إقليم إزير، على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، بأن الحادث وقع في حوالي الساعة التاسعة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش)، في منطقة فارسيس-ألييريس-إي-ريسيه، قاعدة لواء المدفعية.
وأضافت سلطات إقليم إزير أن الشرطة في جرينوبل بدأت تحقيقا في الواقعة.
ولم ترد تقارير بشأن وقوع اصابات.
من ناحية أخرى، قالت محطة "فرانس إنفو" الاذاعية العامة، إن قوات الامن تقوم حاليا بالبحث عن السيارة التي استخدمت في الحادث.
ونقلت المحطة الاذاعية عن العمدة جان لوك كوربيه قوله إنه قد تم إغلاق المدارس في منطقة فارسيس-ألييريس-إي-ريسيه.