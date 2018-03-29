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الرئيسية | خارج الحدود | سائق يحاول دهس جنود في جنوب فرنسا

سائق يحاول دهس جنود في جنوب فرنسا

سائق يحاول دهس جنود في جنوب فرنسا
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 29 مارس 2018 - 11:55

ذكرت السلطات ووسائل الاعلام المحلية، إن سائقا حاول دهس جنود كانوا يمارسون رياضة الركض قرب مدينة جرينوبل الفرنسية، اليوم الخميس.

وأفادت السلطات في إقليم إزير، على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، بأن الحادث وقع في حوالي الساعة التاسعة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش)، في منطقة فارسيس-ألييريس-إي-ريسيه، قاعدة لواء المدفعية.

وأضافت سلطات إقليم إزير أن الشرطة في جرينوبل بدأت تحقيقا في الواقعة.

ولم ترد تقارير بشأن وقوع اصابات.

من ناحية أخرى، قالت محطة "فرانس إنفو" الاذاعية العامة، إن قوات الامن تقوم حاليا بالبحث عن السيارة التي استخدمت في الحادث.

ونقلت المحطة الاذاعية عن العمدة جان لوك كوربيه قوله إنه قد تم إغلاق المدارس في منطقة فارسيس-ألييريس-إي-ريسيه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - PureMinded الخميس 29 مارس 2018 - 12:19
في انتظار معرفة اصوله و لن نتفاجئ ان كان ينحدر من هذه البقعة الفاشلة التي تصدر الجهل و الارهاب و التزمت و الفقر.
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2 - الوجدي الخميس 29 مارس 2018 - 12:35
سيقولون أن السيارة قالت الله اكبر ، كيخ كيخ كيخ . اللهم دمر الارهاب والارهابيين وشتت شمل من يسيء الى الدين الاسلامي ومن لا يحترم الحق في الحياة لكل شخص مهما كانت دياناه .
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