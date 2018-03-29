24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1513:3717:0419:5021:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. شرطة مكناس توقف معتديا على زوجته في إنزكان‎ (5.00)

  2. إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة (5.00)

  3. كمين في السكّة الحديدية يوقف شخصين بالسوالم (5.00)

  4. تراجع "البيجيدي" عن إصلاح معاشات النواب يهدد تنسيق الأغلبية (5.00)

  5. شركات الاتصالات المغربية تقترب من طرح المصارف الذكية النقالة (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | سياسة الاغتيالات الإسرائيلية تهدد قادة "حماس"

سياسة الاغتيالات الإسرائيلية تهدد قادة "حماس"

سياسة الاغتيالات الإسرائيلية تهدد قادة "حماس"
هسبريس - متابعة
الخميس 29 مارس 2018 - 22:53

هددت إسرائيل بالعودة إلى سياسة الإغتيالات ضد قادة حركة "حماس" في حال وقوع تصعيد مع الفلسطينيين في غزة.

وقال افيخاي ادرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي ، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، اليوم الخميس، "لن نسمح أن يواصل قادة حماس الإختباء في غزة بينما يتم إرسال النساء والأطفال إلى الجدار الحدودي".

وأضاف أدرعي" إذا لزم الأمر سنرد في الجدار وأيضا في عمق القطاع ضد من يقف وراء هذه المظاهرات العنيفة- الجناح العسكري لحماس".

بدوره قال وزير البناء والإسكان، يؤاف غالانت"إذا تصاعدت الأوضاع على حدود غزة فإن اغتيال قادة حماس هو خيار على الطاولة".

واضاف غالانت لموقع "والا" الإخباري الإسرائيلي " في وقت القتال فإن كل شيء مشروع". وتابع" إذا ما ارتكبت حماس خطأ فإننا سنرد".

وأشار غالانت: "إذا بقيت الأوضاع هادئة وحافظت حماس، على الهدوء ولم تطلق الصواريخ ومنعت التنظيمات الأخرى من الوصول إلى إسرائيل فإننا سندعهم يعيشون".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - احمد الخميس 29 مارس 2018 - 23:26
العودة للاغتيالات يعني العودة للتفجيرات والعمليات الفدائية وقد اداقتكم حماس وحزب الله منها... لا انصحكم بالتصعيد لان الضربة ستأتيكم من الجبهة السورية هذه المرة... وما اسقاط الطائرة الاسرائيلية عنكم ببعيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - tangerois الخميس 29 مارس 2018 - 23:29
Sans la trahison des palestiniens les juifs n'arriveront jamais la preuve L'assasinat d'Arafat et la protection de Nasrallah sans trahison les juifs sont incapables
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.