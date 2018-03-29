سياسة الاغتيالات الإسرائيلية تهدد قادة "حماس"

هسبريس - متابعة

هددت إسرائيل بالعودة إلى سياسة الإغتيالات ضد قادة حركة "حماس" في حال وقوع تصعيد مع الفلسطينيين في غزة.

وقال افيخاي ادرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي ، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، اليوم الخميس، "لن نسمح أن يواصل قادة حماس الإختباء في غزة بينما يتم إرسال النساء والأطفال إلى الجدار الحدودي".

وأضاف أدرعي" إذا لزم الأمر سنرد في الجدار وأيضا في عمق القطاع ضد من يقف وراء هذه المظاهرات العنيفة- الجناح العسكري لحماس".

بدوره قال وزير البناء والإسكان، يؤاف غالانت"إذا تصاعدت الأوضاع على حدود غزة فإن اغتيال قادة حماس هو خيار على الطاولة".

واضاف غالانت لموقع "والا" الإخباري الإسرائيلي " في وقت القتال فإن كل شيء مشروع". وتابع" إذا ما ارتكبت حماس خطأ فإننا سنرد".

وأشار غالانت: "إذا بقيت الأوضاع هادئة وحافظت حماس، على الهدوء ولم تطلق الصواريخ ومنعت التنظيمات الأخرى من الوصول إلى إسرائيل فإننا سندعهم يعيشون".