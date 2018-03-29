السيسي .. الرئيس الذي يقود مصر بلا منازع

امانويل باريس*

صانع الاستقرار بالنسبة إلى البعض وحاكم منفرد بالنسبة إلى آخرين، يقود المشير السابق عبد الفتاح السيسي مصر بلا منازع منذ العام الـ2013 بما لا يترك الكثير من الشكوك حول نتيجة الانتخابات الرئاسية.

بعد أن أزاح سلفه الإسلامي محمد مرسي في العام الـ2013، إثر تظاهرات جماهيرية كبيرة طالبت برحيله، تمكن السيسي من الفوز بسهولة بالانتخابات الرئاسية في العام الـ2014.

ومنذ توليه الحكم قبل أربع سنوات، أسكت السيسي كل صوت معارض، سواء إسلامي أو ليبيرالي.

أظهرت تقديرات أولية لنتيجة الانتخابات الرئاسية في مصر، التي انتهى الاقتراع فيها في 28 مارس، اكتساح الرئيس المنتهية ولايته السيسي وفوزه بولاية ثانية بنسبة وصلت إلى 92% من جملة الأصوات، حسب ما نقل موقع صحيفة الأهرام الحكومية.

وذكرت الأهرام أن عدد أصوات الناخبين الصحيحة لصالح السيسي بلغ 23 مليون صوت من قرابة 25 مليون شخص شاركوا في التصويت، من أصل 60 مليون ناخب.

وحصل خصم السيسي الوحيد، موسى مصطفى موسى، وهو سياسي غير معروف يترأس حزب الغد، على 3% من جملة الأصوات المحتسبة، حسب الأهرام.

وخلف نظارته السوداء الشهيرة يظهر ضابط الجيش السابق، الذي استبدل الزي العسكري ببزات مدنية داكنة، كثيرا في وسائل الإعلام المصرية وعبر شاشات التلفزيون فيشارك مرة في إطلاق حدث أو في مؤتمرات مع الشباب المصري.

ويتحدث السيسي باللهجة المصرية العامية ويلقي خطبا مسهبة بصوت دافئ تتخللها أحيانا ضحكات بصوت مرتفع أمام جمهور منتبه وهادئ.

وبلهجة أبوية، يصف السيسي المصريين بأنهم "نور عينه"، مؤكدا أنه ليس أكثر من خادم لشعبه اختير لخدمة بلده.

احتفظ السيسي بشعبيته لدى المصريين الذين لا يزالون يرون فيه الرجل الوحيد القادر على الحفاظ على الاستقرار، بعد أن سئموا من الفوضى التي سادت في أعقاب ثورة 2011 التي أسقطت محمد حسني مبارك.

دفع السيسي بالجيش في شمال سيناء، حيث ينشط الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية؛ ولكنه لم ينجح في القضاء على موجة الاعتداءات الدامية، التي تستهدف أساسا رجال الجيش والشرطة.

على الصعيد الاقتصادي، أطلق السيسي برنامجا استهدف أساسا تقليص الدعم الذي تقدمه الدولة للسلع الأساسية والكهرباء والمحروقات. وبالرغم من الاستياء الشعبي لم تحدث أي احتجاجات.

صعود سياسي

ولد السيسي في نونبر 1954 في حي الجمالية بقلب القاهرة الإسلامية، وكان منذ الصغر متميزاً وسط أقرانه ويتحلى بصفات قيادية، حسب من عرفوه في تلك الفترة.

تخرج من الكلية الحربية في العام الـ1977، ودرس بعد ذلك في إنكلترا ثم في الولايات المتحدة قبل أن يصبح رئيسا للاستخبارات العسكرية في عهد مبارك في العام الـ2010.

وفي 2013، تصدر السيسي المشهد السياسي وشن حملة قمع ضد أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي؛ وهو ما أدى إلى مقتل مئات المتظاهرين الإسلاميين في أسابيع.

ومن المفارقة أن مرسي كان عيّن بنفسه السيسي وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة في غشت 2012.

وأبدى الناشطون العلمانيون واليساريون، الذين أيدوا إطاحة مرسي، أسفهم بعد ذلك على موقفهم. وتتهم منظمات حقوق الإنسان الدولية، بانتظام، السيسي بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وفي 14 غشت 2013، بعد شهر من إطاحته مرسي، قتل شرطيون وجنود أكثر من 700 متظاهر من أنصار الرئيس الإسلامي خلال بضع ساعات في القاهرة.

وتحدثت منظمة هيومن رايتس ووتش، آنذاك، عن "قتل جماعي" يمكن أن يشكل "جريمة محتملة ضد الإنسانية".

وأثناء حملته الانتخابية في العام 2014 اعتبر أن "الحريات" لا ينبغي أن تكون على حساب "الأمن القومي"، وأكد في مقابلة صحافية أن الأمر يتطلب "20 إلى 25 عاما لإقامة ديمقراطية حقيقية" في مصر.

ومنذ عزل مرسي، سجن عشرات الآلاف من أنصاره وصدرت أحكام جماعية سريعة دانتها بشدة الأمم المتحدة بحق مئات من أنصار الإخوان المسلمين؛ من بينهم الرئيس المخلوع نفسه.

ويقول المقربون من السيسي، وهو أبّ لأربعة أبناء وزوجته محجبة، إنه رجل متدين يؤدي فروض الصلاة الخمسة يوميا.