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الرئيسية | خارج الحدود | شعبية الرئيس دونالد ترامب تتحسن بين الأمريكيين

شعبية الرئيس دونالد ترامب تتحسن بين الأمريكيين

شعبية الرئيس دونالد ترامب تتحسن بين الأمريكيين
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 29 مارس 2018 - 23:45

أظهر استطلاعان للرأي أن شعبية الرئيس الامريكي دونالد ترامب شهدت، مؤخرا، تحسنا طفيفا على خلفية انتعاش الوضع الاقتصادي.

وبحسب الاستطلاع الشهري الذي أعدته قناة "سي ان ان" ودراسة أخرى لمركز "اي بي-ان او ار سي" ارتفعت شعبية ترامب من 35 بالمائة الى 42 بالمائة من الاراء المؤيدة؛ بين فبراير ومارس.

وأفادت آراء الامريكيين، وفقا لاستطلاع (سي إن إن)، أن ادارة الرئيس ترامب للاقتصاد تعد من نقاط القوة، حيث تزايد عدد الاشخاص الذين يؤيدون نشاطه في هذا المجال ب (48 بالمائة) مقابل 45 بالمائة يرون عكس ذلك.

أما الدراسة التي أجرتها أسوشييتد برس فتظهر أن ترامب مسؤول عن الخفض الكبير للضرائب الذي تبناه الكونغرس في دجنبر، مبرزة أن 46 بالمائة من الامريكيين يدعمون سياسة الحكومة الضريبية.

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