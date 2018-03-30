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الرئيسية | خارج الحدود | الفلبين تواجه "احتفالات المتمردين" بالسخرية

الفلبين تواجه "احتفالات المتمردين" بالسخرية

الفلبين تواجه "احتفالات المتمردين" بالسخرية
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 30 مارس 2018 - 01:45

سخر وزير الدفاع الفلبيني من المتمردين الشيوعيين لفشلهم في الإطاحة بالحكومة على مدار ما يقرب من خمسة عقود، في حين احتفل المسلحون بالذكرى التاسعة والأربعين لإنشاء جناحهم المسلح.

وقال وزير الدفاع، دلفين لورنزانا، إن جيش الشعب الجديد ليس لديه ما يحتفل به في ذكرى تأسيسه، لأنه لم يفعل أي شيء جيد للبلاد منذ انشائه في عام 1969.

وجيش الشعب الجديد هو الجناح المسلح للحزب الشيوعي الفلبيني ، الذي يقود أطول حركة تمرد يسارية في آسيا.

وقال لورنزانا: "خلال الـ 49 سنة الماضية فشلتم في إسقاط الحكومة التي تم تشكيلها بشكل صحيح، واستبدلتم المثل العليا للديمقراطية بالشيوعية، وفق منهجكم، على الرغم من قوتكم القوية نسبيا وتمتعكم بدعم قاعدة جماهيرية".

وأضاف: "ما الذي يجعلك تعتقد الآن أنه يمكنك النجاح حتى في غضون الخمسين عامًا القادمة، في ضوء عددك المتضائل وتدهور قدرتك وقلة دعم الناس لكم ؟".

ودعا لورنزانا أعضاء جيش الشعب الجديد إلى الاستسلام، والمساعدة في الجهود الحكومية لتحسين حياة الفلبينيين، بدلاً من الانخراط في أعمال القتل والابتزاز والحرق، وغير ذلك من الأنشطة غير القانونية.

وتابع قائلا: " بماذا تحتفلون؟ لم تفعلوا أي شيء جيد للبلاد .. أنتم السبب في أننا لسنا مزدهرين. أنتم العبء الذي يمنعنا من الازدهار".

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