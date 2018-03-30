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الرئيسية | خارج الحدود | ارتفاع بـ4.1 في المائة للانتاج الصناعي الياباني

ارتفاع بـ4.1 في المائة للانتاج الصناعي الياباني

ارتفاع بـ4.1 في المائة للانتاج الصناعي الياباني
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 30 مارس 2018 - 10:59

ارتفع الانتاج الصناعي في اليابان بنسبة 4.1% في فبراير الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه، وفقا للبيانات الصادرة عن حكومة طوكيو.

وتتناقض هذه الزيادة مع الانخفاض الشهري الذي سجلته الصناعة اليابانية في يناير، والذي بلغ 6.8%، وفقا للبيانات المعدلة من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

ومقارنة بشهر فبراير من سنة 2017 ارتفع مؤشر الانتاج الصناعي بنسبة 1.4 في المائة.

ومن المتوقع أن يرتفع الانتاج الصناعي الياباني بنسبة 0.9% في مارس الجاري، ويواصل ارتفاعه في أبريل بنسبة 5.2%، وفقا لبيانات صادرة عن الوزارة اليابانية بالتعاون مع الشركات الوطنية.

جدير بالذكر أن الانتاج الصناعي يقيس وتيرة عمل المصانع اليابانية، ويعد مؤشرا على تقدم الاقتصاد في البلد الآسيوي الذي يعتمد بشكل كبير على قطاع التصنيع.

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