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الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا تفصل في التحاق "متحولي الجنس" بالجيش

أمريكا تفصل في التحاق "متحولي الجنس" بالجيش

أمريكا تفصل في التحاق "متحولي الجنس" بالجيش
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 30 مارس 2018 - 11:40

أكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، دانا وايت، أن وزارة العدل ستكون هي الفيصل في قرار التحاق المتحولين جنسيا بصفوف القوات المسلحة رغم تقرير البنتاغون في هذا الصدد.

وقالت وايت: "ستكون وزارة العدل هي من يتخذ هذه المبادرة"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر البنتاجون.

يأتي هذا التأكيد بعد نشر البيت الأبيض تعليمات جديدة في هذا الشأن، أعدت وفقا لسلسلة من توصيات وزير الدفاع جيمس ماتيس.

وتسببت هذه الوثيقة في حالة من الجدل، بسبب محتواها والطريقة التي ظهرت بها، عن طريق بيان مقتضب، قبل أن يعدل البيت الأبيض موقفه بشكل طفيف حول وجود المتحولين جنسيا في صفوف الجيش.

الرئيس دونالد ترامب كان قد أصدر، في غشت الماضي، أوامره لوزارة الدفاع بالتطبيق الفوري لقرار يحول دون السماح بانخراط المتحولين في الجيش، وكذلك الاستغناء عن الذين يخدمون بالفعل في القوات المسلحة.

إلا أن هذا القرار لم يتسن تطبيقه، نظرا لرفض قطاعات مجتمعية واسعة له، فضلا عن إلغائه قضائيا بداعي المس بالحريات الدستورية وكونه إجراءً تمييزيا.

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