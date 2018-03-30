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كُتّاب وآراء
تنصيب ناروهيتو إمبراطورا لليابان في أكتوبر 2019
أعلنت الحكومة اليابانية أن حفل تنصيب الأمير ناروهيتو كإمبراطور سيكون في 22 أكتوبر 2019، بعد ستة شهور من تنازل والده أكيهيتو عن العرش.
وقال المتحدث باسم حكومة طوكيو، يوشيهيدي سوجا، إن ناروهيتو (59 عاما) قبل حفل التتويج الرسمي، سيعتلي العرش في مطلع ماي 2019، بعد يوم واحد من تنحي أكيهيتو، في فعالية ستعقد خلف الأبواب المغلقة.
وسينظم حفل أكتوبر في القصر الإمبراطوري بطوكيو، بحضور آلاف المدعويين والوفود من جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن تكون هذه الفعالية مماثلة لحفل تتويج الإمبراطور أكيهيتو في 12 نونبر 1990.
وكان الإمبراطور الحالي، البالغ 83 عاما، قد أعلن في غشت 2016 عن رغبته في التنازل عن العرش، نظرا لتقدمه في العمر وحالته الصحية. أما آخر إمبراطور تنازل عن العرش في اليابان هو كوكاكو، وجاء ذلك عام 1817.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
نحن لا نعرف ان كان المغرب سيبقى دولة الصيف المقبل.