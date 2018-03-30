تنصيب ناروهيتو إمبراطورا لليابان في أكتوبر 2019

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت الحكومة اليابانية أن حفل تنصيب الأمير ناروهيتو كإمبراطور سيكون في 22 أكتوبر 2019، بعد ستة شهور من تنازل والده أكيهيتو عن العرش.

وقال المتحدث باسم حكومة طوكيو، يوشيهيدي سوجا، إن ناروهيتو (59 عاما) قبل حفل التتويج الرسمي، سيعتلي العرش في مطلع ماي 2019، بعد يوم واحد من تنحي أكيهيتو، في فعالية ستعقد خلف الأبواب المغلقة.

وسينظم حفل أكتوبر في القصر الإمبراطوري بطوكيو، بحضور آلاف المدعويين والوفود من جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن تكون هذه الفعالية مماثلة لحفل تتويج الإمبراطور أكيهيتو في 12 نونبر 1990.

وكان الإمبراطور الحالي، البالغ 83 عاما، قد أعلن في غشت 2016 عن رغبته في التنازل عن العرش، نظرا لتقدمه في العمر وحالته الصحية. أما آخر إمبراطور تنازل عن العرش في اليابان هو كوكاكو، وجاء ذلك عام 1817.