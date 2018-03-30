24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1513:3717:0419:5021:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. الهيني .. بوعشرين وثابت (5.00)

  2. العرائض تفضح المتاجرين بالعقائد (5.00)

  3. غابةُ الاغـتِصـــــــــــاب (5.00)

  4. البوليساريو تشهر السلاح في المحبس .. وخبير: المغرب يسامح الفوضى (5.00)

  5. مسيرة وطنية تؤازر "حراك جرادة" .. وقيادات حزبية تحضر المحاكمات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | تنصيب ناروهيتو إمبراطورا لليابان في أكتوبر 2019

تنصيب ناروهيتو إمبراطورا لليابان في أكتوبر 2019

تنصيب ناروهيتو إمبراطورا لليابان في أكتوبر 2019
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 30 مارس 2018 - 19:45

أعلنت الحكومة اليابانية أن حفل تنصيب الأمير ناروهيتو كإمبراطور سيكون في 22 أكتوبر 2019، بعد ستة شهور من تنازل والده أكيهيتو عن العرش.

وقال المتحدث باسم حكومة طوكيو، يوشيهيدي سوجا، إن ناروهيتو (59 عاما) قبل حفل التتويج الرسمي، سيعتلي العرش في مطلع ماي 2019، بعد يوم واحد من تنحي أكيهيتو، في فعالية ستعقد خلف الأبواب المغلقة.

وسينظم حفل أكتوبر في القصر الإمبراطوري بطوكيو، بحضور آلاف المدعويين والوفود من جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن تكون هذه الفعالية مماثلة لحفل تتويج الإمبراطور أكيهيتو في 12 نونبر 1990.

وكان الإمبراطور الحالي، البالغ 83 عاما، قد أعلن في غشت 2016 عن رغبته في التنازل عن العرش، نظرا لتقدمه في العمر وحالته الصحية. أما آخر إمبراطور تنازل عن العرش في اليابان هو كوكاكو، وجاء ذلك عام 1817.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - PureMinded الجمعة 30 مارس 2018 - 20:09
الناس تبرمج ما سيحدث في بلدانها في غضون 600 يوم باليوم و الساعة.

نحن لا نعرف ان كان المغرب سيبقى دولة الصيف المقبل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.