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الرئيسية | خارج الحدود | ألمانيا تعتزم الموافقة على تسليم "زعيم كاتالونيا"

ألمانيا تعتزم الموافقة على تسليم "زعيم كاتالونيا"

ألمانيا تعتزم الموافقة على تسليم "زعيم كاتالونيا"
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 30 مارس 2018 - 20:50

لا تعتزم الحكومة الألمانية الاعتراض على قرار محتمل قد يصدر عن قضاء هذا البلد بتسليم الرئيس السابق لإقليم كتالونيا، كارليس بوجديمونت، للسلطات الإسبانية كما يطالب المحامون الحاضرون عنه، وفقا لما ذكرته مجلة "دير شبيجل".

وذكرت المجلة، نقلا عن مصادر رسمية، أن الحكومة التي تترأسها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تعتبر أن اتخاذ مثل هذه الخطوة سيكون بمثابة "إهانة قضائية سياسية تجاه الولايات الفيدرالية التي نقلت إليها السلطة للسماح بالتسليم".

ومن المتوقع أن تقرر النيابة عقب انتهاء عطلة "أسبوع الآلام"، ما إذا كانت ستطالب محكمة الولاية المذكورة بتسليم بوجديمونت أم لا.

ووفقا لمجلة "دير شبيجل" فقد اتفقت النيابة مع وزارة العدل الألمانية أنها لا تعتزم الاعتراض على تسليم الرئيس السابق لكتالونيا حال قرر القضاء ذلك.

وكان المحامي الألماني الذي وكله بوجديمونت، فولفجانج شومبرج، قد طالب الحكومة الألمانية علنا باستخدام الخيار الذي يمنحه لها القانون بالاعتراض على تسليم محتمل للزعيم الكاتالوني.

وكان بوجديمونت يحاول العودة برا إلى بلجيكا بعد زيارة لفنلندا، وفي تلك الأثناء أعاد قاضي المحكمة الإسبانية العليا، بابلو يارينا، تفعيل مذكرة الاعتقال الأوروبية، مما استوجب القبض عليه من قبل السلطات الألمانية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - جلول الجمعة 30 مارس 2018 - 20:57
رسالة الى المغرب للتعامل بحزم مع كل من سولت له نفسه المس بالوحدة الترابية للمملكة
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9
2 - Azro الجمعة 30 مارس 2018 - 21:01
تنطلبو من لالا مركل تحيد الساعة الصيفية باش سي العثماني يزعم ويحيد المرسوم المقدس لخلا لينا سي بن زيدان وشكرا هسبريس واخا متنصورو والو من هد التعاليق غير تنفشو قلوبنا وخلاص
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5
3 - لمباركي بية الجمعة 30 مارس 2018 - 21:05
أوروبا لا تسمح بالانفصاليين في ترابها ومع ذالك تغض الطرف عن جماعة البوليساريو الانفصالية المسلحة !!!!!!
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18
4 - متفائل الجمعة 30 مارس 2018 - 21:07
نحن كأمازيغ احرار متعاطفين مع قضية كتالونيا نثق في القضاء الإسباني الديمقراطي، لن يتم اغراقه في التهم الواهية كما يحدث لدينا، على العموم نتمنى الحرية للزعيم الكتلوني والعودة بقوة لمزاولة نشاطه السياسي حتى تحقيق الحرية لإقليم كتالونيا الأبي
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