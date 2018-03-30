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كُتّاب وآراء
تسريب امتحانات يشعل الغضب في الشوارع الهندية
تظاهر المئات من الطلاب وأولياء أمورهم في الهند، بعد تسريب أسئلة امتحانات المدارس الوطنية، ما أدى إلى فتح تحقيق رفيع المستوى باستجواب الشرطة أكثر من 30 شخصا، من بينهم مسؤولون وطلاب.
طالت مسألة التسريب أكثر من مليوني طالب،الأربعاء الماضي، في امتحانات الرياضيات والاقتصاد، وجرى تداولها على تطبيق الرسائل الفورية "واتس أب" قبل مواعيد الاختبارات.
وقال المجلس المركزي للتعليم الثانوي إنه سوف يتعين على الطلاب اعادة الامتحانات، وسيتم إعلان المواعيد الجديدة قريبا. بينما تجمع المتظاهرون في أماكن مختلفة حول نيودلهي، وكذلك في مدن أخرى.
وقال طالب لقناة إخبارية خلال التظاهرة في العاصمة الهندية: "لقد استعددنا بشكل جدي لشهور، والآن سنعود للمربع الأول. المجلس المركزي للتعليم الثانوي مخطئ لأنه لم يحافظ على الامتحانات، نحن نعاني بسبب خطئه".
ينتقد المتظاهرون "الإهمال التام" من جانب المجلس في تعاملهم مع مسألة الامتحانات. وانتقد راهول غاندي، رئيس حزب المؤتمر الوطني المعارض، الحكومة قائلا: "التسريبات دمرت آمال ومستقبل الملايين من الطلاب".