هنية: "مسيرة العودة الكبرى" صفعة لدونالد ترامب

هسبريس ـ مُتابعة

قال اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، إن "مسيرة العودة الكبرى" برهنت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولصفقته أنه لا تنازل عن القدس ولا بديل عن فلسطين ولا حل إلا بالعودة.

وذكرت وكالة أنباء الصحافة الفلسطينية "صفا" أن هنية قال، خلال كلمة له للمشاركين في المسيرة، شرق مدينة غزة: " العودة لفلسطين ولكل فلسطين لا تنازل ولا تفريط، ولا اعتراف بالكيان الصهيوني على شبر واحد من أرضها".

وتابع: "ها هو الشعب الفلسطيني يحمل زمام المبادرة ويصنع الحدث"، وشدد على أن مسيرة العودة الكبرى هي البداية للعودة إلى كل أرض فلسطين.

وأضاف هنية، في بيان وصل "صفا"، أن "مسيرة العودة الكبرى تأتي في الوقت الذي بلغت فيه الهجمة على قضيتنا ذروتها منذ قرار ترامب، بإعطاء القدس للاحتلال الغاصب، والحديث المتزايد عن التحضير لما يعرف بصفقة القرن، ويسارع البعض للتطبيع مع الكيان ويشتد الحصار والاستيطان والتهويد وغير ذلك".

وقال المسؤول في "حماس" إن "الآلاف من أبناء شعبنا توافدوا، منذ صباح اليوم، على مخيمات العودة في خمسة نقاط قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وأراضينا المحتلة عام 1948، للمشاركة فعاليات مسيرة العودة الكبرى".