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الرئيسية | خارج الحدود | إعلان الحداد الوطني في فلسطين غدا السبت

إعلان الحداد الوطني في فلسطين غدا السبت

إعلان الحداد الوطني في فلسطين غدا السبت
هسبريس - متابعة
الجمعة 30 مارس 2018 - 18:40

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اعتبار يوم غد السبت، يوم حداد وطني على أرواح الشهداء الذين ارتقوا اليوم الجمعة خلال المسيرات التي خرجت إحياء للذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض.

وأكد الرئيس عباس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الشهداء سقطوا "دفاعا عن حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودفاعا عن مقدساتهم الإسلامية والمسيحية وعن حقهم في العودة إلى منازلهم وأرضهم التي هجروا منها".

وكان 12 شهيدا فلسطينيا قد سقطوا اليوم الجمعة بغزة في مواجهات مع جيش الاحتلال الاسرائيلي، فيما أصيب 1100 شخصا آخرين بجروح. وعمت تظاهرات ومسيرات مختلف مناطق قطاع غزة وتوجهت إلى المناطق الحدودية إحياء للذكرى الـ 42 ليوم الارض.

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