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بريد مزيف لسيدة فرنسا يستغل خدمات بالمغرب

بريد مزيف لسيدة فرنسا يستغل خدمات بالمغرب
هسبريس - يوسف لخضر
الجمعة 30 مارس 2018 - 22:35

تقدّم مكتب بريجيت ماكرون، السيدة الأولى في فرنسا، بشكوى قضائية تتعلق بانتحال صفة بعدما جرى اكتشاف بريد إلكتروني مزيف استخدم للحصول على خدمات عبارة عن حجوزات في فنادق مصنفة في المغرب وأستراليا وفرنسا.

وحسب ما نقلته الصحافة الفرنسية، فقد استخدم محتالون بريداً إلكترونياً مزيفاً يزعم أنه من الرئاسة الفرنسية ويحمل اسم بريجيت ماكرون، سيدة فرنسا الأولى، في محاولة للحصول على حجوزات في مطاعم فاخرة وأماكن ترفيهية.

ونقل موقع "فرانس أنفو" أن هذا البريد المزيف أرسل طلبات عبر البريد الإلكتروني إلى عدد من الفنادق والمطاعم في المغرب وأستراليا؛ لكن مساعي المحتالين باءت بالفشل، حسب ما نقل عن الرئاسة الفرنسية.

وأرسل المحتالون عشرات من رسائل البريد الإلكتروني. وتتضمن الرسائل أيضاً طلبات تذاكر لحضور سباق الجائزة الكبرى الأسترالي للفورميلا وان، ويعتقد أن هذه الرسائل تدخل ضمن مخطط للإضرار بسمعة سيدة فرنسا الأولى.

وقد فتح القضاء في باريس تحقيقاً حول الموضوع، بعدما وضعت بريجيت شكوى قضائية. وقد كانت السفارة الفرنسية في هونغ كونغ صاحبة التحذير، الذي أدى إلى اكتشاف هذا الاحتيال بعدما أبلغتها السلطات المحلية في الصين بزيارة مرتقبة لبريجيت.

وأفادت الصحافة الفرنسية، التي تداولت الخبر اليوم الجمعة، بأن إحدى الرسائل الإلكترونية وُجهت إلى إدارة فندق مغربي مُصنف من أجل تأمين النقل لابن أخت بريجيت ماكرون في المطار.

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