تهمة سرقة ملابس داخلية تلاحق قاضيا أمريكيا

هسبريس - إفي

اعترف قاضي محكمة بمقاطعة سافولك، بولاية نيويورك الأمريكية، بأنه سرق أكثر من مرة ملابس داخلية من منزل جارته، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وألقت الشرطة القبض على روبرت شيكالي (49 عاما) بعد أن تعرفت عليه جارة له تبلغ من العمر 23 عاما حين دخل منزلها، ما دفعها لتحذير والدتها التي اتصلت بالشرطة.

وعند اعتقاله، كان شيكالي يحمل داخل سترته قطع من الملابس الداخلية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام نقلا عن ما جاء في التحقيقات.

وأحيل القاضي على المحكمة التي قررت وقفه مؤقتا عن العمل ومنعه من التواصل مع جارته وأمرت بابتعاده عن منزلها واستخدام جهاز التموضع العالمي "GPS"، ووأخلت سبيله بكفالة قدرها 50 ألف دولار.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن القاضي كتب رسالة اعتذر من خلالها للفتاة الشابة واعترف بأنه تسلل إلى منزلها عدة مرات ليأخذ ملابسها الداخلية، لكنه أكد أنه برىء من تهمة السرقة.

ووصف المدعي بمقاطعة سفولك، تي سيني الأحداث بأنها "مقلقة"، معربا عن أسفه أن شخصا حلف اليمين للدفاع عن القانون "انتهكه بشكل واضح".

من جانبه، أبرز ويليام ويكسلر، المحامي الحاضر عن شيكالي سمعة موكله، مشيرا إلى أنه يحظى باحترام زملائه من القضاة والمحامين.