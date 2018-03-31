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الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا تشكك في التزام الحوثيين بالسلام في اليمن

أمريكا تشكك في التزام الحوثيين بالسلام في اليمن

أمريكا تشكك في التزام الحوثيين بالسلام في اليمن
هسبريس - متابعة
السبت 31 مارس 2018 - 16:55

شككت الولايات المتحدة في التزام جماعة الحوثيين بالعملية السياسية في اليمن بإطلاقها لعدد من الصواريخ الباليستية على السعودية رغم جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة هاكابي ساندرز، في بيان بأن "الحوثيين في اليمن ردوا على جهود الأمم المتحدة لإحياء عملية السلام في اليمن بالتهديد بشن هجمات صاروخية متهورة مثل تلك التي أطلقوها الأحد".

وأشارت في البيان إلى "أن هذه الهجمات تبين من جديد أن حرس الثورة الإيرانية الإسلامية يواصل عرقلته لعملية السلام بتصعيده لأعمال العنف وزعزعة استقرار المنطقة".

وأصرت الولايات المتحدة على مواصلة مساعدتها لـ"شركائها" للدفاع عن نفسها بتوفير المساعدة الإنسانية التي هم في حاجة ماسة إليها ودعم عملية السلام "الشاملة" التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الصراع وتحقيق السلام والأمن في المنطقة.

وباتت الهجمات الصاروخية للمتمردين الحوثيين على الأراضي السعودية أمرا معتادا بالأشهر الأخيرة ولكن أغلبها لا يتسبب في سقوط ضحايا.

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