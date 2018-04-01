الإقبال على تناول لحم الخنزير يتراجع في ألمانيا

هسبريس - د.ب.أ

تراجع معدل استهلاك الفرد في ألمانيا للحوم،في العام الماضي، وذكرت صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية، الصادرة استنادا إلى الأعداد الصادرة عن المؤسسة الاتحادية للزراعة والتغذية، أن متوسط استهلاك الفرد للحوم تراجع في 2017 إلى 59.73 كيلوغراما.

وأوضحت الصحيفة أن السبب الرئيسي في هذا التراجع يتمثل في ضعف الإقبال على تناول لحوم الخنزير، إذ تراجع معدل استهلاك هذا النوع من اللحوم في غضون عشرة أعوام من 40.5 إلى 35.8 كيلوغراما في الفترة الأخيرة. في المقابل ارتفع الطلب على لحوم الأبقار والطيور.

من جانبه، قال هانز-كريستوف أيدن، رئيس الهيئة الاتحادية للزراعة والتغذية، للصحيفة:" يُنْظَر إلى لحوم الطيور بشكل إيجابي لأنها قليلة الدهون، وبالتالي فإنها تتوافق أكثر مع متطلبات النظام الغذائي".

وأشار أيدن إلى تزايد نسبة الأشخاص الذين يعرضون عن تناول لحوم الخنزير لأسباب دينية أو غيرها، وتوقع أيدن استمرار تراجع تناول اللحوم " فالكثير من الناس يولون اهتماما للتنوع والتوازن في غذائهم، ما يتيح الفرصة بشكل أكبر أمام أطعمة أخرى إلى جانب اللحوم".

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الألمانية للتغذية توصي، وفقا لتقرير الصحيفة، بأن يتراوح معدل تناول اللحوم أو السجق بين 300 إلى 600 غرام في الأسبوع، وحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للزراعة والتغذية فإن المعدل الفعلي لتناول الألمان لهذه الأطعمة يبلغ ضعف النسبة القصوى التي توصي بها المؤسسة الألمانية للتغذية.