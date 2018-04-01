24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:45
|07:12
|13:36
|17:05
|19:52
|21:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "التهاب السحايا" يقتل طفلا في مدينة فاس
- نحت التماثيل يقاوم الاندثار في أسواق مدينة تارودانت القديمة
- المغرب التطواني: ما عندنَاش بَاش نشرِيوْ الماتشات
- البنك الدولي: القوانين المغربية تمنع المرأة من وظائف مُحددة
- هيئة حقوقية تطالب بتشديد عقوبة الاغتصاب
متحف محمد السادس يثمن "عبقرية المغاربة" في تدبير الماء (5.00)
الفلسطينيون يستعدون لاحتجاجات جديدة تنديدا بجرائم إسرائيل (5.00)
سفيرة ماليزيا: الصداقة والأخوة تجمعنا بالمغاربة منذ 53 سنة (5.00)
- معاملات "الهولدينغ الملكي" تتجاوز 34 مليار درهم في عام واحد - (55)
- مطالب بإسقاط الجنسية عن مغاربة إسرائيل - (34)
- "الاغتصاب تحت عين الكاميرا" .. هذه أبرز رسائل الاعتداءات الجنسية - (32)
- قبل قصد مجلس الأمن .. هذه مضامين "تقرير غوتيريس" حول الصحراء - (31)
- البنك الدولي: القوانين المغربية تمنع المرأة من وظائف مُحددة - (25)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الإقبال على تناول لحم الخنزير يتراجع في ألمانيا
تراجع معدل استهلاك الفرد في ألمانيا للحوم،في العام الماضي، وذكرت صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية، الصادرة استنادا إلى الأعداد الصادرة عن المؤسسة الاتحادية للزراعة والتغذية، أن متوسط استهلاك الفرد للحوم تراجع في 2017 إلى 59.73 كيلوغراما.
وأوضحت الصحيفة أن السبب الرئيسي في هذا التراجع يتمثل في ضعف الإقبال على تناول لحوم الخنزير، إذ تراجع معدل استهلاك هذا النوع من اللحوم في غضون عشرة أعوام من 40.5 إلى 35.8 كيلوغراما في الفترة الأخيرة. في المقابل ارتفع الطلب على لحوم الأبقار والطيور.
من جانبه، قال هانز-كريستوف أيدن، رئيس الهيئة الاتحادية للزراعة والتغذية، للصحيفة:" يُنْظَر إلى لحوم الطيور بشكل إيجابي لأنها قليلة الدهون، وبالتالي فإنها تتوافق أكثر مع متطلبات النظام الغذائي".
وأشار أيدن إلى تزايد نسبة الأشخاص الذين يعرضون عن تناول لحوم الخنزير لأسباب دينية أو غيرها، وتوقع أيدن استمرار تراجع تناول اللحوم " فالكثير من الناس يولون اهتماما للتنوع والتوازن في غذائهم، ما يتيح الفرصة بشكل أكبر أمام أطعمة أخرى إلى جانب اللحوم".
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الألمانية للتغذية توصي، وفقا لتقرير الصحيفة، بأن يتراوح معدل تناول اللحوم أو السجق بين 300 إلى 600 غرام في الأسبوع، وحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للزراعة والتغذية فإن المعدل الفعلي لتناول الألمان لهذه الأطعمة يبلغ ضعف النسبة القصوى التي توصي بها المؤسسة الألمانية للتغذية.