تسرب بخار يغلق محطة للطاقة النووية باليابان

هسبريس - د.ب.أ

توقف مفاعل نووي مؤقتا في جنوب غرب اليابان اليوم السبت بعد اكتشاف حدوث تسرب بخار، حسبما قالت الشركة المسؤولة عن تشغيل المفاعل، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من إعادة تنشيط الوحدة.

وقالت شركة "كيوشو اليكتريك باور" في بيان إنه لم يحدث تسرب إشعاعي في مفاعل 3 في محطة جينكاى للطاقة النووية في جزيرة كيوشو منذ رصد التسرب حوالي الساعة السابعة مساء الجمعة.

وأوضحت الشركة "قررنا وقف توليد الكهرباء لإجراء التفتيش"، مضيفة "سنواصل تنفيذ كل عملية بعناية، مع إعطاء الأولوية القصوى للسلامة".

وكانت الشركة قد أعادت تشغيل المفاعل يوم 23 مارس للمرة الأولى منذ أكثر من سبعة أعوام على الرغم من المعارضة المحلية المستمرة.

وكانت مجموعة من السكان المحليين قد رفعت دعاوى قضائية لوقف تشغيل المحطة حتى قبل حدوث الانهيار الثلاثي في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في عام 2011 ، والذي نجم عن زلزال قوي وموجات مد عاتية (تسونامي) حدثت بعد الزلزال.

وحتى اليوم السبت، هناك أربعة مفاعلات فقط من المفاعلات اليابانية العاملة التي يبلغ عددها 41 مفاعلا تعمل في ظل مخاوف عامة مستمرة من توليد الطاقة النووية في أعقاب كارثة فوكوشيما.

وكانت اليابان تولد حوالي 30 بالمئة من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة النووية قبل كارثة عام 2011.