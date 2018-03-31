معنويات "شوارزنيغر" ترتفع بعد جراحة في القلب

هسبريس - د.ب.أ

يتماثل للشفاء ممثل أفلام الحركة وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيغر بمستشفى في لوس أنجليس بعد جراحة ناجحة لاستبدال صمام في القلب، حسبا أفاد متحدثه.

وصرح المتحدث دانييل كيتشل عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كانت كلماته الأولى في الواقع (لقد عدت) لذا فقد ارتفعت معنوياته"، وأضاف أنه في حالة مستقرة.

وخضع الممثل النمساوي المولد، 70 عاما، لجراحة مقررة من أجل استبدال صمام رئوي تم استبداله أصلا في عام 1997 لعيب خلقي في القلب منذ الولادة.

وقال البيان إن "عملية استبدال الصمام في عام 1997 لم تكن تعني أبدا أنه سيكون دائما، وقد تجاوز العمر المتوقع له، لذا اختار استبداله من خلال استبدال صمام قسطرة غازية بسيطة".

ولم يؤكد البيان تقرير نشره موقع "تي.إم.زي" لشائعات المشاهير تحدث عن حدوث مضاعفات خلال عملية استبدال الصمام الأكثر بساطة وأن الأطباء اضطروا إلى إجراء جراحة قلب مفتوح طارئة.

وعبر المستشار النمساوي زباستيان كورتس عن تمنياته بأن يتماثل للشفاء سريعا بطل كمال الأجسام السابق وأن يكون "أقوى بكثير". وقال على تويتر إنه يتطلع إلى رؤيته في فيينا خلال اجتماع بشأن التغير المناخي والمقرر انعقاده في ماي القادم.

واشتهر شوارزنيغر بسبب دوريه في فيلمي "تيرمينيتور" و "توتال ريكول" بعد نجاحه كلاعب كمال أجسام. ودخل عالم السياسة عام 2003 عندما انتُخب حاكما لولاية كاليفورنيا وخدم لفترتين.

وكانت الجراحة التي تمت في عام 1997 من أجل تغيير الصمام الأورطي. وقال شوارزنيغر في ذلك الوقت إنه نتيجة عيب خلقي ولا يتعلق باستخدامه المعروف للمنشطات عندما كان لاعب كمال أجسام.