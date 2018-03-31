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كُتّاب وآراء
كلب ضال يتسبب في وفاة ثلاثة رجال إطفاء
لقي ثلاثة رجال إطفاء حتفهم، من بينهم اثنان من المتدربين، في حادث مروري أثناء استجابتهم لمكالمة هاتفية لإنقاذ كلب، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الاذاعية الكورية الجنوبية.
ووفقًا للشرطة، فقد وقع الحادث على طريق سريع بالقرب من تقاطع "سينام" في مدينة "أسان" بمقاطعة "تشانج تشونغ" الجنوبية، عندما اصطدمت شاحنة تبلغ حمولتها 25 طنًّا بسيارة الإطفاء، التي كانت متوقفة على جانب الطريق.
وتوفي ثلاثة من رجال الاطفاء. كما أصيب شخص رابع كان داخل سيارة الإطفاء التي كانت متوجِّهة لإنقاذ كلب ضال شوهد على الطريق السريع.
وتفترض الشرطة ووكالة الإطفاء أن سائق الشاحنة قد اصطدم بسيارة الاطفاء بسبب نومه أثناء القيادة، لكنها تجري تحقيقًا لتحديد السبب الدقيق للحادث.