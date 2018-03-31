رئيس كتالونيا السابق يعد بعدم الاستسلام والتراجع

هسبريس - إفي

أطلق الرئيس السابق لإقليم كتالونيا، كارليس بوغديمونت تحذيرا عبر تويتر حول مستقبله السياسي، وأكد "لن أستسلم ولن أتنازل ولن أتراجع أمام الأفعال غير الشرعية التي يقوم بها هؤلاء الذين خسروا في الانتخابات".

وفي أول تغريدة يكتبها منذ إلقاء القبض عليه في ألمانيا بموجب أمر اعتقال أوروبي صدر عن القضاء الإسباني، أوضح بوغديمونت أنه لا يعتزم التراجع عن وجوده في الصفوف الأولى بالسياسة.

وكان بوغديمونت، قد اعتقل الأحد الماضي شمالي ألمانيا لدى عبوره الحدود من الدنمارك، وتم إيداعه في أحد السجون لحين انتهاء نيابة ولاية شلسفيغ هولشتاين الألمانية من دراسة أمر الاعتقال الأوروبي الصادر من العدالة الإسبانية بحقه.

وألقي القبض على رئيس كتالونيا السابق أثناء محاولته العودة برا إلى بلجيكا بعد زيارة لفنلندا، وفي تلك الأثناء أعاد قاضي المحكمة الإسبانية العليا، بابلو يارينا، تفعيل مذكرة الاعتقال الأوروبية، مما استوجب القبض عليه من قبل السلطات الألمانية.