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كُتّاب وآراء
التحرش الجنسي يطال غالبية المعلمات البريطانيات
كشف استطلاع للرأي أن أربع من كل خمس معلمات في بريطانيا تعرضن لتحرش جنسي أو مضايقات في أماكن العمل، حسب ما أفادت به صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته "الرابطة الوطنية لاتحاد معلمات المدارس" في بريطانيا، وشاركت فيه 1200 معلمة، أن نحو اثنتين من كل خمس معلمات أبلغن عن شعورهن بفقدان الثقة لديهن أو القلق أو الاكتئاب نتيجة التحرش.
وكشف أن نحو ثلث المعلمات لجأن إلى تغيير مظهرهن ونمط ملابسهن في محاولة لوقف مثل تلك الممارسات.
وذكر الاستطلاع، أن التحرش كان يأتي من الطلاب أو أولياء أمورهم أو زملاء العمل أو الرؤساء في أماكن العمل، موضحا أنه رغم اتساع نطاق التحرش، أبلغت ثلث الضحايا فقط عن تعرضهن لذلك.
من جهتها، قالت كريس كيتس، الأمينة العامة للرابطة الوطنية إنه "في حين أن حجم التحرش الجنسي يثير القلق للغاية، فإن ما يثير القلق بشكل أكبر هو الفشل في التصرف بشأن الحالات التي تم الإبلاغ عنها".
وأضافت أن "الاتحاد سيستخدم نتائج هذا الاستطلاع لتمكين المعلمات من التحدث"، وتابعت "لا مجال للتحرش بالمعلمات في مدارسنا".