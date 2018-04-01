24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1213:3617:0519:5221:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. متحف محمد السادس يثمن "عبقرية المغاربة" في تدبير الماء (5.00)

  2. الفلسطينيون يستعدون لاحتجاجات جديدة تنديدا بجرائم إسرائيل (5.00)

  3. مطالب بإسقاط الجنسية عن مغاربة إسرائيل (5.00)

  4. سفارة ماليزيا تحتفي باليتامى (5.00)

  5. سفيرة ماليزيا: الصداقة والأخوة تجمعنا بالمغاربة منذ 53 سنة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | التحرش الجنسي يطال غالبية المعلمات البريطانيات

التحرش الجنسي يطال غالبية المعلمات البريطانيات

التحرش الجنسي يطال غالبية المعلمات البريطانيات
هسبريس - الأناضول
الأحد 01 أبريل 2018 - 08:55

كشف استطلاع للرأي أن أربع من كل خمس معلمات في بريطانيا تعرضن لتحرش جنسي أو مضايقات في أماكن العمل، حسب ما أفادت به صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته "الرابطة الوطنية لاتحاد معلمات المدارس" في بريطانيا، وشاركت فيه 1200 معلمة، أن نحو اثنتين من كل خمس معلمات أبلغن عن شعورهن بفقدان الثقة لديهن أو القلق أو الاكتئاب نتيجة التحرش.

وكشف أن نحو ثلث المعلمات لجأن إلى تغيير مظهرهن ونمط ملابسهن في محاولة لوقف مثل تلك الممارسات.

وذكر الاستطلاع، أن التحرش كان يأتي من الطلاب أو أولياء أمورهم أو زملاء العمل أو الرؤساء في أماكن العمل، موضحا أنه رغم اتساع نطاق التحرش، أبلغت ثلث الضحايا فقط عن تعرضهن لذلك.

من جهتها، قالت كريس كيتس، الأمينة العامة للرابطة الوطنية إنه "في حين أن حجم التحرش الجنسي يثير القلق للغاية، فإن ما يثير القلق بشكل أكبر هو الفشل في التصرف بشأن الحالات التي تم الإبلاغ عنها".

وأضافت أن "الاتحاد سيستخدم نتائج هذا الاستطلاع لتمكين المعلمات من التحدث"، وتابعت "لا مجال للتحرش بالمعلمات في مدارسنا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.