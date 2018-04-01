ألمانيا تخذ قرار تسليم بوجديمونت لإسبانيا بعد أيام

هسبريس - إفـي

أعربت النيابة العامة الألمانية عن ثقتها في اتخاذ قرار مبدئي، يوم الثلاثاء المقبل، حول طلب تسليم رئيس حكومة اقليم كتالونيا السابق كارليس بوجديمونت إلى إسبانيا.

وقال رالف دوبر، نائب المدعي العام في ولاية شلسفيج هولشتاين، لوكالة "إفي"، إن النيابة العامة تبحث أمر الاعتقال والتسليم الصادر من إسبانيا التي تطالب بتسليم بوجديمونت لتورطه في جرائم عصيان واختلاس اموال عامة.

وكشفت مصادر قضائية أنه في حال تقديم عريضة في المحكمة تطالب بتسليمه سيتاح احتمال مغادرة كارليس بوجديمونت السجن، والبقاء رهن الحرية المشروطة بينما ينظر في القضية.

ويتواجد الزعيم الانفصالي في السجن منذ نحو اسبوع في نويمونستر، حيث احتجز عقب اعتقاله الأحد الماضي في طريق سريع ألماني، بعد قليل من عبوره الحدود الدنماركية.

وقررت محكمة من الدرجة الأولى في هذه المدينة بقاء السياسي في السجن بينما ينظر في قضيته لوجود إمكانية هربه.