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كُتّاب وآراء
وزير فرنسي: يستحيل سجن كل المتشددين في البلاد
رد وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب على الانتقادات التي تلقاها من اليمين واليمين المتشدد لعدم فعل ما يكفي لمواجهة "الحركات الجهادية"، موضحا أنه من "المستحيل سجن 26 ألف مسجل في البلاد".
وقال وزير الداخلية الفرنسي، في مقابلة نشرتها صحيفة "فرانس أويست"، إن "سجن 26 ألف مسجل أو من يبدو أنهم خطرين أمر مستحيل لأن كونك مسجلا ليس دليلا على الإدانة"، مقدرا أن هناك 11 ألف مسجلا بداعي التشدد.
وتعرضت الحكومة الفرنسية لانتقادات شديدة من الجمهوريين الذين يمثلون يمين الوسط، قطب المعارضة، وأيضا الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة، لعدم فعل ما يكفي من أجل تفادي آخر هجوم شهدته فرنسا، يوم 23 مارس الجاري، عندما قتل "متشدد مسجل" أربعة أشخاص وأصاب 15 آخرين، في مدينتي كاركاسون وتريب جنوب البلاد.
وأوضح كولومب أن قضية الفرنسي المغربي رضوان لقديم (25 عاما) كانت صعبة التنبؤ، مشيرا على سبيل المثال إلى قيامه بتوصيل شقيقته إلى المدرسة قبل ارتكاب الهجمات. وأوضح وزير الداخلية أن "السلطات الفرنسية طردت 20 أجنبيا موجودين بالبلاد بشكل شرعي عام 2018 بسبب التشدد، وهو عدد غير مسبوق".