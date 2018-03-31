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كُتّاب وآراء
تونس تعلن زيادة جديدة في أسعار المحروقات
أعلنت وزارة الطاقة في تونس عن بدء سريان زيادة جديدة في أسعار المحروقات بدءا من منتصف ليل اليوم السبت.
وأفادت الوزارة بأن الزيادات، المقدرة بـ50 مليما، ستشمل أسعار البنزين ليصبح سعر اللتر الواحد 1.850 دينار، والديزل الرفيع عند 1.610 دينار والديزل العادي عند 1.330 دينار.
وهذه الزيادة الثانية في بعض المنتجات البترولية التي تقرها تونس هذا العام، وتعود الزيادة الأخيرة إلى شهر كانون يناير الماضي.
وتعتمد تونس منذ العام 2016 سياسة التعديل الدوري، إما بالرفع أو التخفيض، بحسب الأسعار العالمية للنفط.
وبحسب الحكومة التونسية؛ سيكلف الدعم الموجه للطاقة خزينة الدولة، العام الحالي، حوالي ثلاثة مليارات دينار.