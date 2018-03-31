انتحاريات يسقطن قتيلا و13 معطوبا شرق نيجيريا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت الشرطة النيجيرية، اليوم السبت، أن أربع فتيات انتحاريات فجرن أنفسهن قرب مدينة مايدوجوري، بولاية بورنو المضطربة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 13 آخرين.

وقال إديت أوكون، قائد شرطة ولاية بورنو، في بيان بشأن الهجوم، "أصيب 13 من الأشخاص الآخرين بجروح ونقلوا إلى المستشفى حيث يستجيبون للعلاج."

ويحمل الهجوم بصمات جماعة "بوكو حرام" المتشددة، التى تهدف إلى فرض تفسير صارم للشريعة الإسلامية، وتشن هجمات انتحارية بشكل منتظم في شمال شرق نيجيريا.