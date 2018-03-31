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كُتّاب وآراء
مشاهير يرافقون "ستيفن هوكينغ" إلى مثواه الأخير
تجمع حشد من المشاهير والسكان المحليين في شوارع كامبريدج، اليوم السبت، لتشييع جنازة عالم الفيزياء الفلكية الشهير ستيفن هوكينغ.
وتقدم صفوف المشيعين الممثل البريطاني إيدي ريدماين، الذي ألقى نظرة الوداع على هوكينغ بتلاوات من "الكتاب المقدس".
وحمل ستة رجال، من الكلية التى كان ينتمى إليها عالم الفيزياء بجامعة كامبريدج، وهي "جونفيل وكيوس"، نعشه من عربة نقل الجثامين إلى الكنيسة.
واصطف المئات من السكان المحليين في الشوارع لتوديع هوكينغ، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "برس أسوسييشن".
وأشارت الوكالة إلى أن أعضاء من أسرة الفقيد، يتقدمهم أبناؤه الثلاثة لوسي وروبرت وتيم، قد تتبعوا نقل النعش إلى الكنيسة.
وأضاف المصدر أن من بين حضور القداس الجنائزي عارضة الأزياء ليلي كول، باعتبارها خريجة جامعة كامبريدج، وعازف الغيتار في فرقة "كوين" برايان ماي، والممثل الكوميدي دارا أو بريان الذي أعد فيلما وثائقيا عن هوكينغ.
وتلا ريدماين، الذي لعب دور هوكينغ في دراما أُنتجت عام 2014، بعنوان "نظرية كل شيء" وتناول السيرة الذاتية للعالم الشهير، مقاطع من الكتاب المقدس في الطقس الجنائزي، كما ألقى عالم الفضاء مارتن ريس كلمة ذكر فيها مناقب الفقيد.
وقالت كلية "جونفيل وكيوس"، في بيان، إن الأسرة اختارت إقامة مراسم الجنازة "في المدينة التي أحبها هوكينغ كثيرا والتي أحبته".
"بي.بي.سي" كشفت دعوة 500 من أفراد أسرة العالم الراحل وأصدقائه وزملائه إلى مراسيم الجنازة الخاصة، بينما سيتم دفن رماد هوكينغ، بحلول شهر يونيو، بالقرب من رفات إسحاق نيوتن، في دير "ويستمنستر آبي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
احترمك كعالم ، ولكن لا ينفعك فزياؤك في شيء.
لولا فيزيائه وفيزياء نيوتن وأديسون وإنشتاين وغيرهم من الغربيين لكنت تضئ بالشمع وتركب الحمير وتلبس الجلابية وتكون غارق في الجهل حتى ركبتيك.
يرفع الله الذين أمنوا والذين آتوا العلم درجات. لقد كرس حياته رغم مرضه العضال لأزيد من 30 سنة لخدمة البشرية ,انت تشهد أبناء جلدتك أين يمضون أوقاتهم وفي الأخير يدهبون ليغسلوا ذنوبهم. يعتقدون أنه بهذه العبادات يعرفون الله وسيذهبون إلى الجنة.
رحم الله ابن آدم هذا الذي خدم الانسانية وعرفنا أشياء لم نكن تخيلها. الثقوب السوداء وغيرها.