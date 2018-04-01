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كينيا تشهر "عقوبة المؤبد" في وجه القنص الجائر
الأحد 01 أبريل 2018 - 11:45
حذر وزير السياحة الكيني، نجيب بلالا، في احياء ذكرى "نفوق الخرتيت الأبيض من شمال العالم"، من كون القناصين الجائرين سيواجهون "عقوبة المؤبد".
وذكرت وزارة السياحة الكينية، في بيان، أن "القناصين الجائرين الذي يقتلون حيوانا بريا سيواجهون عقوبة السجن المؤبد".
وينص قانون حماية الحياة البرية في كينيا، الساري منذ عام 2013، على تطبيق عقوبة المؤبد وغرامات بقيمة 160 ألف يورو على من يقتل انواعا معرضة لخطر الانقراض.
وتعهد بلالا بمراجعة وتنفيذ العقوبات، موضحا أنه "مع تشديد العقوبات، لن يتجرأ احدا على لمس اي نوع ايقونة". وقال: "يجب عدم التهاون مع القنص الجائر".