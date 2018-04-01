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كُتّاب وآراء
الجيش المصري يعلن مقتل عسكريين و6 مسلحين
أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، مقتل عسكريين اثنين، و6 مسلحين ، في اليوم الثاني والخمسين للعملية العسكرية الشاملة بأنحاء البلاد.
جاء ذلك في بيان عسكري (رقم 17) متلفز، تضمن نتائج مبدئية لخطة "المجابهة الشاملة"، التي انطلقت 9 فبراير الماضي تحت عنوان "سيناء 2018"، وتستهدف مواجهة مسلحين بسيناء (شمال شرق) ودلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، دون تحديد مدة العملية.
وأعلن البيان مقتل 6 مسلحين وصفهم بـ"التكفيريين"، في عمليتين أحدهما خلال استهداف "بؤر إرهابية" بشمال سيناء (شمال شرق) والثانية "عملية نوعية " بنطاق الجيش الثالث الميدانى (شمال شرق مصر).
وأضاف أنه "نتيجة للأعمال القتالية تم استشهاد ضابط وجندي وإصابة ضابط صف (أقل رتبة من الضابط) وجندي".
وأشار إلى أنه تم "القبض على 513 عنصرا إجراميا ومطلوبا جنائيا ومشتبها بهم وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
واستنادًا إلى البيانات العسكرية السابقة، يرتفع عدد القتلى إلى 24 عسكريًا و163 مسلحا، وعدد الموقوفين إلى 3690 شخصا (تم الإفراج عن عدد كبير منهم لم يحدد) منذ بدء العملية الشاملة بالبلاد حتى الساعة 6: 50 ، وفق رصد الأناضول.