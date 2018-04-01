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كُتّاب وآراء
حكومة السويد تفرض رسما بيئيا على رحلات جوية
فرضت السويد الأحد رسما بيئيا على النقل الجوي يؤيده معظم السويديين مع الارتفاع الكبير في عدد الرحلات بالطائرات.
وكتبت وزيرة البيئة السويدية ايزابيل لوفن الناطقة باسم حزب دعاة حماية البيئة (الخضر) في صحيفة "داغنز نيهيتر" ان "هدف هذا الرسم هو التقليل من تأثير الطائرات على المناخ بعد الارتفاع الكبير في عدد الرحلات بالطائرات".
ويطبق هذا الرسم الذي تتراوح قيمته بين ستين و400 كورون سويدي (5,8 و38,8 يورو) حسب الوجهة، على كل الرحلات بالطائرات التي تقلع من مطار سويدي.
وهي تشمل كل المسافرين باستثناء الاطفال الذين تقل اعمارهم عن سنتين وطواقم الطائرات والمسافرين الذي يتوقفون في السويد بدون تغيير الطائرة، وكذلك وببعض الشروط، الذين يمرون في السويد ليستقلوا طائرة اخرى.
وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه في 25 مارس ان 53 بالمئة من السويديين يؤيدون فرض هذا الرسم.
وينتقد حزب الوسط المعارض هذا الرسم ويرغب في اجبار الطائرات على استخدام المحروقات الحيوية جزئيا.