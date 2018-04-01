نتنياهو يهاجم أردوغان بعد تنديده بقتل الفلسطينيين

هسبريس - أ.ف.ب

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأحد، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد انتقاده إسرائيل وتنديده بالمواجهات التي قتل فيها 16 فلسطينيا، يوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي.

وكان أردوغان حمل بعنف على إسرائيل، معتبرا أنها تشن "هجوما غير إنساني" على الحدود مع قطاع غزة، مما استدعى ردا من نتانياهو.

وكتب نتانياهو على "تويتر" قائلا: "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم لن يتلقى دروسا حول الأخلاق من شخص يقوم منذ سنوات بقصف مدنيين عشوائيا"، وأضاف: "يبدو أن هذا ما يفعلونه في أنقرة يوم كذبة أول نيسان".

وكان نتانياهو قد وصف أردوغان في السابق بأنه رجل "يقصف القرويين الأكراد".

ودافعت إسرائيل عن سلوك جنودها عندما أطلقوا النار، الجمعة، على فلسطينيين ابتعدوا عن تحرك احتجاجي رئيسي بمشاركة عشرات الآلاف واقتربوا من السياج المحصن الذي يفصل قطاع غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه اضطر إلى إطلاق النار على متظاهرين كانوا يرشقون جنوده بالحجارة وقنابل المولوتوف، مضيفا أن بعضهم حاول اختراق الحدود ودخول الأراضي الإسرائيلية، وأنه جرت محاولة لإطلاق النار على الجنود على الحدود.

ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات بين الإسرائيليين.

واتهم الفلسطينيون إسرائيل باستخدام القوة المفرطة، فيما طرحت منظمات حقوقية تساؤلات حول استخدام الرصاص الحي ضد متظاهرين. وقال منظمو التظاهرة إن الفلسطينيين المصابين تعرضوا لإطلاق النار على الرغم من أنهم لم يكونوا يشكلون خطرا داهما.

ودعا كل من الأمين العام للأمم المتحدة، انتونيو غوتيريش، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إلى إجراء تحقيق مستقل، وهو ما رفضته إسرائيل.