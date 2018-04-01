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الرئيسية | خارج الحدود | نتنياهو يهاجم أردوغان بعد تنديده بقتل الفلسطينيين

نتنياهو يهاجم أردوغان بعد تنديده بقتل الفلسطينيين

نتنياهو يهاجم أردوغان بعد تنديده بقتل الفلسطينيين
هسبريس - أ.ف.ب
الأحد 01 أبريل 2018 - 17:45

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأحد، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد انتقاده إسرائيل وتنديده بالمواجهات التي قتل فيها 16 فلسطينيا، يوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي.

وكان أردوغان حمل بعنف على إسرائيل، معتبرا أنها تشن "هجوما غير إنساني" على الحدود مع قطاع غزة، مما استدعى ردا من نتانياهو.

وكتب نتانياهو على "تويتر" قائلا: "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم لن يتلقى دروسا حول الأخلاق من شخص يقوم منذ سنوات بقصف مدنيين عشوائيا"، وأضاف: "يبدو أن هذا ما يفعلونه في أنقرة يوم كذبة أول نيسان".

وكان نتانياهو قد وصف أردوغان في السابق بأنه رجل "يقصف القرويين الأكراد".

ودافعت إسرائيل عن سلوك جنودها عندما أطلقوا النار، الجمعة، على فلسطينيين ابتعدوا عن تحرك احتجاجي رئيسي بمشاركة عشرات الآلاف واقتربوا من السياج المحصن الذي يفصل قطاع غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه اضطر إلى إطلاق النار على متظاهرين كانوا يرشقون جنوده بالحجارة وقنابل المولوتوف، مضيفا أن بعضهم حاول اختراق الحدود ودخول الأراضي الإسرائيلية، وأنه جرت محاولة لإطلاق النار على الجنود على الحدود.

ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات بين الإسرائيليين.

واتهم الفلسطينيون إسرائيل باستخدام القوة المفرطة، فيما طرحت منظمات حقوقية تساؤلات حول استخدام الرصاص الحي ضد متظاهرين. وقال منظمو التظاهرة إن الفلسطينيين المصابين تعرضوا لإطلاق النار على الرغم من أنهم لم يكونوا يشكلون خطرا داهما.

ودعا كل من الأمين العام للأمم المتحدة، انتونيو غوتيريش، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إلى إجراء تحقيق مستقل، وهو ما رفضته إسرائيل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ABDOU_de_CASA الأحد 01 أبريل 2018 - 18:05
نتنياهو وأرذوغان من حين لآخر يتعمدان الضحك على الذقون ويريدان استغباء العقول بمثل هده الخرجات الغبية علما أن إسرائيل وتركيا تجمعهما علاقة ديبلوماسية..ولهما سفارات في بلدانهم وتربطهما علاقات تجارية واقتصادية...واكثر من هذا تجمعهما علاقة تبادل الخبرات العسكرية!!
فهم اتسطى...
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2 - Vladi الأحد 01 أبريل 2018 - 18:07
c du cinéma
ces deux terroristes sont des très grand amis
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5
3 - fador الأحد 01 أبريل 2018 - 18:14
سئمنا من هذه المسرحيات (اردوغان يندد.نتنياهو يرد بقوة.امريكا ترد اوروبا تندد العرب ينددون) لكن في ارض الواقع لا شيئ يتحرك ، اينكم من قتل الاطفال و النساء و الشيوخ و الشباب السنوات الماضية اينكم من تحويل السفارة الامريكية الى القدس اينكم بما يقع قي بورما اينكم اينكم ...الحمد لله اننا نوحد الله القوي الجبار و نعلم انه يؤخرهم ليوم تشخص فيه اﻷبصار لهذا ترتاح انفسنا
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11
4 - حميد الأحد 01 أبريل 2018 - 18:22
اردغان الذي سلاحة داعش التي قتلت نصف مليون سوري
انتقد حليفته اسرائيل الذي يبرم معها صفقات سلاح لا ربمى
هي التي استعملة في قتل و استشهاد 16 فلسطيني
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5 - farid الأحد 01 أبريل 2018 - 18:30
(تركيا = العراق) نسخة 2018 ومن يشوِش عليهِم يقومون بِازالِته من الوجود . وإن زالت تركيا أو فرِقت فلا ملاذ للعرب بعدها.
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9
6 - الأحد 01 أبريل 2018 - 18:38
أردوغان ونتانياهو وجهان لعملة واحدة كلاهما يقتل الأبرياء الاول في عفرين والتاني في اراضينا العربية المحتلة لعبة سياسية بينهما الم تشهد صفقة القرن مباركة تركية basta. متى كانت تركيا تدافع عن المسلمين وبالاحرى العرب كانت وستبقى علمانية رديكالية انتهى
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0
7 - عدنان ش الأحد 01 أبريل 2018 - 18:47
أردغان يريد ن يظهر بمظهر المدافعين على حقوق الفلسطينيين وهو من أكبر حليف لأمريكا التي هي من تقتل الفلسطينيين بأيدي اليهود كما أن اردوغان لا يريد قطع علاقته مع الاسرائليين حتى عندما اعتدو على سفينة المساعدات الغدائية لغزة والامم المتحدة المنافقة تطالب بالتحقيق في قتل الفلسطينيين التحقيق مع من هل مع الضحية الذين هم الفلسطينيين أم مع الذين ارتكبو الجريمة وهم الاسرائليين ولا يحتاجون إلى تحقيق بل الى من يوقفهم عند حدهم
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