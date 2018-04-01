روسيا تتهم دولا غربية بعرقلة تنظيمها لمونديال 2018

هسبريس - متابعة

اعتبرت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن الهدف الرئيسي لبعض الدول الغربية من الحملة ،التي تشنها ضد روسيا هو عرقلة تنظيم نهائيات كأس العالم في كرة القدم "روسيا 2018" .

وردا على سؤال حول إمكانية أن تواجه روسيا عزلة من قبل الدول الأوروبية فيما يتعلق بنهائيات كأس العالم لكرة القدم، أوضحت زاخاروفا، أن "هذا هو الهدف الرئيسي لهذه الدول "، مشيرة في الوقت ذاته الى أن" هذا الحلم يبقى بعيد المنال".

وأكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية أن لديها "انطباع بالفعل، بأن بعض الدول الأوروبية تعمل على عرقلة تنظيم نهائيات كأس العالم في روسيا، بكل الوسائل والطرق"، مضيفة أن كل الاهتمام في روسيا الآن منصب على تنظيم هذا العرس الكروي العالمي على أحسن وجه.

وفي وقت سابق، أعلنت بعض الدول الغربية، من بينها بريطانيا والولايات المتحدة، عن طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، على خلفية تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال و ابنته في الرابع من مارس الماضي في بريطانيا .

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، غير أن موسكو تنفي بشكل قاطع أي ضلوع لها في هذا الحادث .

وتدرس ست دول عدم مشاركة مسؤوليها في افتتاح وخلال نهائيات كأس العالم أو مقاطعة البطولة وذلك على خلفية هذه القضية.

كما أعلنت إسلندا، أنها ستحذو حذو بريطانيا ،فيما تتجه كل من السويد والدنمارك وأستراليا واليابان لاتخاذ إجراءات مماثلة، وقالت بولونيا، إنها ستقاطع حفل الافتتاح في موسكو.

وستجري أول نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا خلال الفترة ما بين 14 يونيو 15 يوليوز 2018 في 11 مدينة روسية وهي ، موسكو، وسان بطرسبورغ،و سامارا، وسارانسك، وروستوف، وسوتشي، وكازان، وكالينينغراد، وفولغوغراد، ونيجني نوفغورود و يكاتيرينبورغ.